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Спорт
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке для занятий спортом открыт стадион имени Омурзакова

Стадион имени Долона Омурзакова в Бишкеке открыт для тренировок. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.

Отмечается, что разрешается проводить тренировки на беговой дорожке, в том числе любителям.

«На стадионе будут соблюдаться санитарные нормы и правила, гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия. Перед входом у сотрудников и посетителей будет бесконтактно замеряться температура. Кроме того, посетителям необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра», — отметили в госагентстве.

Время для тренировок — ежедневно с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00. Вход свободный.
Ссылка: https://24.kg/sport/153989/
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