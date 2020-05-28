В Бишкеке для занятий спортом открыт стадион имени Омурзакова

Стадион имени Долона Омурзакова в Бишкеке открыт для тренировок. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.

Отмечается, что разрешается проводить тренировки на беговой дорожке, в том числе любителям.

«На стадионе будут соблюдаться санитарные нормы и правила, гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия. Перед входом у сотрудников и посетителей будет бесконтактно замеряться температура. Кроме того, посетителям необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра», — отметили в госагентстве.

Время для тренировок — ежедневно с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00. Вход свободный.