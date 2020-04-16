Как самоизоляция влияет-то. Валентину Шевченко назвали шпионкой

Бывший боец UFC Бен Аскрен назвал чемпионку промоушена, прославленную представительницу Кыргызстана Валентину Шевченко российской шпионкой. Его слова приводит Essentially Sports.
Бен Аскрен обратил внимание на то, что Валентина Шевченко знает иностранные языки и умеет пользоваться оружием. Он посчитал, что спортсменке пришлось сняться с турнира UFC 251 из-за того, что она была отправлена на более важную миссию.
«Ей сказали: «Послушай, твое главное задание — не защита титула UFC, а мы. Ты снимешься с поединка, имитируешь травму и пойдешь выполнять шпионскую работу», — заявил бывший боец UFC.
Валентина Шевченко должна вернуться в октагон в августе этого года. Из-за травмы ноги она попросила отложить бой с Джоан Калдервуд на UFC 251.
Кыргызстанка Валентина Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе. В ее активе две успешные защиты титула. 32-летняя спортсменка одержала 18 побед и потерпела 3 поражения.
В феврале 2020-го она в третий раз защитила титул чемпионки UFC.
Бен Аскрен — бывший американский боец вольного стиля. Чемпион США. Боец смешанного стиля. После поражения от Демиана Майи покинул большой спорт.