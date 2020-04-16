Как самоизоляция влияет-то. Валентину Шевченко назвали шпионкой

Бывший боец UFC Бен Аскрен назвал чемпионку промоушена, прославленную представительницу Кыргызстана Валентину Шевченко российской шпионкой. Его слова приводит Essentially Sports.

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Бен Аскрен обратил внимание на то, что Валентина Шевченко знает иностранные языки и умеет пользоваться оружием. Он посчитал, что спортсменке пришлось сняться с турнира UFC 251 из-за того, что она была отправлена на более важную миссию.

«Ей сказали: «Послушай, твое главное задание — не защита титула UFC, а мы. Ты снимешься с поединка, имитируешь травму и пойдешь выполнять шпионскую работу», — заявил бывший боец UFC.