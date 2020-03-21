Из-за коронавируса отменили чемпионат мира по хоккею с шайбой. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта (ИИХФ).

Его собирались провести 8-24 мая в Швейцарии. Ожидалось участие 16 сборных элитного дивизиона. Чемпионский титул должна была защищать команда Финляндии.

«Коронавирус — глобальная проблема. Для борьбы с ним требуются большие усилия госорганов. Мы должны отложить спорт и поддержать эту борьбу», — заявил президент ИИХФ Рене Фазель.

Ранее в Бишкеке должен был пройти чемпионат мира среди команд четвертого дивизиона. Из-за коронавируса его отложили на неопределенный срок.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса, подтвержденных в Кыргызстане. Вечером республиканский штаб сообщил о двух зараженных в Бишкеке.