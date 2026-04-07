Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла Китайскому Тайбэю

Сборная Кыргызстана по хоккею накануне проиграла команду Китайского Тайбэя на чемпионате мира во втором дивизионе (группа В). Об этом сообщает сайт stats.iihf.com.

Счет матча — 5:1 в пользу соперников.

Матчи третьего тура пройдут 9 апреля, кыргызстанцы сыграют против Ирландии, которая выиграла оба своих матча.

Напомним, после первого тура наша команда возглавляет турнирную таблицу. Накануне кыргызстанцы обыграли представителей Болгарии.

Чемпионат мира проходит 6-12 апреля в Софии (Болгария) при участии шести сборных. Победитель получит путевку в группу А второго дивизиона.

В 2025 году кыргызстанцы выиграли турнир команд третьего дивизиона (группа А).
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла Китайскому Тайбэю
