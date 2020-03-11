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Спорт
Сюжет: Олимпийские игры

Из-за коронавируса Олимпиаду в Токио могут перенести на два года

Фото © EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает, что оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса является перенос соревнований на два года, а не их отмена. Об этом сообщил в интервью американской газете Wall Street Journal член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси, передает ТАСС.

По его мнению, финансовые издержки после отмены Олимпиады или проведения ее без зрителей будут слишком велики. «Я не считаю возможной отмену Игр, это могла бы быть отсрочка. У Международного олимпийского комитета (МОК) были бы неприятности в случае отмены», — подчеркнул чиновник.

Он обратил внимание на количество средств, оплаченных американскими телекомпаниями за право транслировать соревнования летней Олимпиады в Токио. Харуюки Такахаси считает, что оптимальным вариантом станет двухлетняя отсрочка.

Перенос летней Олимпиады в Токио может привести к повторным квалификационным турнирам. Два года задержки будут также означать, что в 2022 году сначала состоятся зимние Игры в Пекине, потом летние Игры в Японии, а завершит все чемпионат мира по футболу в Катаре. «Нам придется начать серьезно думать об этом с апреля», — сказал Харуюки Такахаси.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября.

Вспышку нового коронавируса зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования выявили более чем в 100 странах.
Ссылка: https://24.kg/sport/146194/
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