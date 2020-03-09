Спорт для души. Малика Боотаева о джиу-джитсу, материнстве и женской энергии

У Малики Боотаевой четыре дочери, любимая работа и насыщенная жизнь. Она двукратный призер чемпионатов мира по джиу-джитсу. Этим видом спорта занялась в 2017 году. Благодаря яркой внешности и победам сразу привлекла внимание болельщиков.

Малика Боотаева рассказала 24.kg, в чем прелесть джиу-джитсу, как в суете современного мира оставаться женственной, почему ценен даже негативный жизненный опыт и каково быть многодетной матерью.

Фото @maliboo__. Двукратный призер чемпионатов мира по джиу-джитсу Малика Боотаева

Пережить стресс и взять медаль

— Откуда у вас любовь к спорту?

— От мамы. Она занималась волейболом и работала в спортивных учреждениях. Я с самого малого ходила с ней в спортзал. В школьные годы несколько лет увлекалась баскетболом, но из-за травмы перестала. Однако душа все равно тянулась к спорту. Уже взрослой начала играть в теннис. У нас была небольшая женская команда. Уровень был любительский, а мне хотелось чего-то масштабного. Из-за отсутствия перспектив теннис оставила.

— Как попали в джиу-джитсу?

— В 31 год, после рождения четвертого ребенка, захотела кардинально поменять жизнь. Стала узнавать о новых для Кыргызстана видах спорта. Мой друг, главный тренер сборной по кикбоксингу Тахир Марасулов посоветовал попробовать себя в бразильском джиу-джитсу.

Влюбилась в него и начала посвящать ему большую часть жизни. Тренировалась ежедневно по два раза. Ездила на сборы в ОАЭ, Швейцарию, Францию и Таиланд. Поначалу не все было гладко: на тренировках порой травмировалась, не ощущала от команды поддержки. Были конфликты, приведшие к смене зала и тренера. Но это придало мне уверенности в себе и добавило мотивации.

— Какой турнир особенно запомнился?

— Чемпионат мира — 2018. По прилете в ОАЭ у меня украли деньги. За отель и обратные билеты заплатила заранее, но купить что-то себе и семье не могла. Пережила стресс. О чемпионате не думала. Потом сходила в мечеть, погуляла, собралась с мыслями. Осознала, что творю историю — до меня ни одна кыргызстанка в таком турнире не участвовала.

Перед выступлением боялась неизвестности. Читала, что многие сборные борются со страхом при помощи экстрима. В торговом центре был аттракцион — прыжок с большой высоты со страховкой. Хоть высоты и боюсь, прыгнула. И страх прошел!

Фото @maliboo__. Малика Боотаева на чемпионате мира - 2018

На чемпионате заняла второе место. В финале вела в счете, но не знала об этом. Не думала, что во время схватки можно смотреть на табло — сказалась нехватка опыта. За 20 секунд до конца судья велел нам с соперницей бороться активнее. Я сделала неловкое движение, соперница этим воспользовалась, выполнила прием и вырвала победу.

Поражение меня расстроило. С другой стороны, была рада. Ведь это был мой дебют и на медаль не рассчитывала. Турнир проходил в праздничной атмосфере на прекрасном стадионе при множестве зрителей. Получила незабываемые эмоции!

Фото @maliboo__. Малика Боотаева на тренировке

— На чемпионате мира — 2019 у вас тоже было серебро. Чего не хватило для победы?

— Психологической подготовки. Хотела завоевать медаль, а какую — неважно. Сказалось отсутствие постоянного тренера. В финале расслабилась, а надо было отдать себя до конца. Но серебро — тоже достижение и пример для других женщин. Одно дело быть в спорте всю жизнь и другое — прийти в него, родив четверых детей.

Свои награды взяла, имея белый пояс. Недавно получила синий. Чтобы преуспеть на ЧМ среди его обладателей, надо много тренироваться. Увы, в последнее время из-за большого объема работы такой возможности нет. Занимаюсь через день. На ближайший ЧМ не поеду.

Фото @maliboo__. Малика Боотаева (слева) на чемпионате мира - 2019

Как Instagram помог собрать команду

— Кроме вас, в зале много женщин?

— Сейчас да. А поначалу не было никого. Если и приходили, то ненадолго. Я стала рассказывать о джиу-джитсу в Instagram-блоге и продвигать его. Позднее объявила набор новой команды. Некоторые подписчики захотели заняться джиу-джитсу. Например, Каныкей Эсенова. Недавно на турнире в Казахстане она принесла нашей команде UNOJJ первую женскую золотую медаль.

Фото Малики Боотаевой. Малика Боотаева (третья справа) с товарищами по команде

Набирать в команду женщин было трудно. Некоторым пришлось долго объяснять, что занятие спортом — вклад в их будущее. На сегодня в команде более 20 женщин. Среди них дизайнеры, бухгалтеры, сотрудницы сотовых операторов, визажисты... Возраст — от 6 до 35 лет. Дружим, уважаем и поддерживаем друг друга.

Моим дочерям 3, 6, 13 и 15 лет. Считаю, они обязаны заниматься джиу-джитсу. Все, кроме младшей, это делают. И младшая им уже интересуется. Это не просто спорт и средство самообороны. Оно помогает женщинам обрести гармонию с собой, вырасти духовно, делает счастливее и увереннее.

— Что посоветуете девушкам, которые подумывают заняться джиу-джитсу, но не решаются?

— Не терять времени. В нем нет ограничений по возрасту, вероисповеданию и любым другим признакам. Определитесь, действительно ли вам это нужно, и приступайте к тренировкам. Разработайте план и идите к цели. Всегда стремитесь быть лучшей в любимом деле.

От спарринга до чаепития

— Ваша команда чисто женская?

— В ней равное число мужчин и женщин. Некоторые мужчины поначалу относятся к девушкам предвзято, но увидев, насколько те выносливы, меняют мнение.

Фото Малики Боотаевой. Малика Боотаева (справа) с товарищами по команде

Месяц назад мы стали развивать детское джиу-джитсу. К нам приходят малыши от пяти лет. При их подготовке используем эффективные психологические техники. Например, чтобы на тренировке они не ощущали давления и доверяли тренеру, он садится перед ними и говорит глаза в глаза. Родителям юных джитсеров советуем как можно больше с ними общаться. Чем лучше у ребенка атмосфера в семье, чем сильнее родители вовлечены в его деятельность, тем проще ему сосредоточиться на спорте.

В 2019-м ко мне пришла идея проводить тренировки в формате опен мат. Профессионалы и любители спаррингуются и обмениваются опытом. После тренировок общаемся, проводим дружные чаепития. Порой, из-за закрытости залов, спортсмены пересекаются друг с другом только на турнирах. Наши опен маты объединяют атлетов и клубы в комьюнити. Мы земляки, и надо помогать друг другу расти. Наши двери открыты для всех.

Фото @maliboo__. Малика Боотаева (четвертая справа) и другие участники опен мата

— Есть еще какие-то идеи?

— Много. Главное — найти время и помощь для их реализации. Одна из них — улучшать спортивный менеджмент, пиар и маркетинг. Благодаря джиу-джитсу можно развивать туризм. Сейчас с этим проблемы. Федерации нужны налаженные международные связи и адекватная стратегия развития. Хорошо, если в ней будут работать люди с разными мнениями. В спорах рождается истина.

Считаю, во всем нашем спорте не хватает женщин-управленцев. Они могли бы решать стратегические вопросы с душой.

— Кто вы по образованию?

— Имею два высших образования. Одно экономическое, второе — в сфере маркетинга и пиара. Отучилась также на психолога, но диплом из-за рождения ребенка забрать не успела.

Тружусь в сфере пиара и коммуникаций. Это еще одна моя любовь и отдушина. Методы работы быстро устаревают. Чтобы идти в ногу со временем, неустанно занимаюсь самообразованием.

Фото @maliboo__. Малика Боотаева на фотосессии

Время на детей и себя

— Каково быть мамой четверых детей?

— Легко. Все идет по накатанной. Ассистентка и старшие дочери помогают ухаживать за младшими, оставляя мне время на себя. А когда ребенок был один, было тяжело. Материнский опыт отсутствовал.

Не могу стоять на месте. Привыкла учиться, работать и развиваться. Окружаю себя людьми, которые помогают тянуться вверх. Должна сделать все, чтобы дочери выросли и выучились в комфортной обстановке и стали достойными людьми.

Фото @maliboo__. Малика Боотаева вне состязаний

— Вы строгая мать?

— Нет. Я друг своим детям. Хочу знать про них все. Меня любят даже их подруги. Но за проступки могу наказать.

Как оставаться женственной?

— Родив ребенка, некоторые женщины перестают ухаживать за собой. Почему вам важно хорошо выглядеть и как вы этого добиваетесь?

— Хочу быть самодостаточной. Вкладываю в себя, делаю себе подарки.

У меня была психологическая зависимость от нездоровой пищи — шоколада, газировки и гамбургеров. Это ухудшало самочувствие и внешний вид. С этого года начала правильно питаться.

Матерям, уставшим от бытовых забот, рекомендую научиться распределять обязанности с ближними, узнать, что такое тайм-менеджмент, и проводить время с максимальной пользой.

Чтобы сохранять женственность, надо восполнять женскую энергию. Спорт — один из многих способов. Важно держать чистыми душу, сердце и тело. Не иметь дурных мыслей, не желать плохого другим, не плести интриг. Ведь рано или поздно плохое возвращается. У всех вещей должно быть свое место. Шкафы и полки надо держать в чистоте, ежедневно делать влажную уборку, не копить грязную посуду. Это формирует в доме круговорот хорошей энергетики.

Фото Малики Боотаевой. Малика Боотаева вне состязаний

Сейчас много самостоятельных женщин. Но они разучились принимать дары Вселенной — события и людей на жизненном пути. Все происходящее с человеком, даже негативный опыт, формирует его личность. За любой опыт надо благодарить, в глубине души оставаться хрупкой и нежной.

Соцсети дают возможность развиваться всем, включая домохозяек. Надо выходить в онлайн и, не стесняясь, говорить о своих проблемах, желаниях и достижениях. Веду блоги в помощь женщинам. Являюсь бренд-амбассадором и инфлюенсером люксовых брендов.

— У вас нет домашних забот?

— Конечно, есть. Ежедневно убираюсь, по выходным готовлю. Детям часто готовлю блюда итальянской кухни, свои фирменные салаты и выпечку. Они хвалят мои кулинарные способности.

Фото @maliboo__. Малика Боотаева вне состязаний

— Как проводите досуг?

— С любимым человеком. Путешествуем, устраиваем походы, играем в мяч... Времени на досуг мало. Планируем расписание на полгода вперед.