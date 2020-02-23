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Спорт

Определилась следующая соперница Валентины Шевченко в UFC

Фото Twitter. Валентина Шевченко

Чемпионка UFC Валентина Шевченко следующий бой проведет с Джоанн Колдервуд, занимающей третью строчку рейтинга в ее дивизионе. Об этом сообщил сайт UFC.

До сих пор Валентина Шевченко проигрывала только Лиз Кармуш и дважды — Аманде Нуньес. В этом году Валентина Шевченко нокаутом победила Кэтлин Чукагян.

13 из 19 выигранных Валентиной Шевченко поединков закончились досрочно, причем 7 из них — сдачей соперницы.

Валентине Шевченко 31 год, опыт выступлений в профессиональных боях ММА — 17 лет.

bloodandsweat
Фото bloodandsweat. Джоанн Колдервуд

Джоанн Колдервуд имеет на счету 14 выигранных поединков, из них в 5 зафиксировали нокаут.

Джоанн Колдервуд 33 года, опыт выступлений в профессиональных боях ММА — 7,5 года.

Бой между Валентиной Шевченко и Джоанн Колдервуд состоится 6 июня на турнире UFC 251. Место проведения шоу еще не утвердили.
Ссылка: https://24.kg/sport/144456/
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