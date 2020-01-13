Калы Сулайманов и другие. Кто стал чемпионом Кыргызстана по греко-римской борьбе

В столичном Дворце спорта имени Кожомкула 11-12 января прошел чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе.

На ковер вышли 158 спортсменов из столицы и регионов. Они боролись не только за медали, но и за места в сборной, которой предстоит участие в отборе на Олимпийские игры.

В первый день победили Сардарбек Конушбаев (весовая категория 55 кг), Роман Царев (72 кг), Саматбек Чоноралиев (82 кг) и Узур Джузупбеков (97 кг). Одним из самых красивых был финал в весе 63 килограммов, где Тынар Шаршенбеков одолел Рустама Тейишова.

Во второй день первенствовали Марлен Асикеев (67 кг), Кайрат Туголбаев (77 кг), Азат Салидинов (87 кг) и Роман Ким (130 кг). Украшением турнира стала битва за золото в категории 60 килограммов, в которой встречались титулованные Калы Сулайманов и Жоламан Шаршенбеков. Верх взял Сулайманов.

Ранее там же завершился чемпионат КР по вольной борьбе.