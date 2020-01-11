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Спорт

Чемпионка в погонах. Как Мээрим Момунова стала звездой борьбы алыш

Мээрим Момунова — одна из лидеров сборной Кыргызстана по борьбе на поясах алыш. В конце декабря она стала чемпионкой мира. Занятия спортом совмещает со службой в Патрульной милиции. Накануне ей вручили погоны младшего лейтенанта — первые в ее карьере.

О борьбе с соперницами и судьями, любви к милицейской форме и взаимоотношениях с Айсулуу Тыныбековой 29-летняя уроженка села Арчалы рассказала 24.kg.

Мээрим Момуновой
Фото Мээрим Момуновой. Чемпионка мира, Азии и Азиатских игр Мээрим Момунова

Все началось с простого сальто

— Чем вас привлекли единоборства?

— Я с детства гибкая и энергичная. В 16 лет выступала на школьном празднике и сделала сальто. Это впечатлило одноклассника, и он отвел меня в секцию дзюдо. Сказал, там мои данные пригодятся. Мне понравилось. Начинала у тренера Таланта Дуйшенбекова. Девять раз была чемпионкой Кыргызстана, брала серебро на чемпионате Азии среди молодежи и Кубке Европы.

В 2014-м серьезно готовилась к летним Азиатским играм. Хотела взять медаль, но проиграла. Расстроилась и на семь месяцев ушла из дзюдо. Вернулась, потому что надо было выступить на универсиаде и заработать себе скидку на оплату контракта. Боролась без подготовки и заняла первое место. Вскоре мне предложили выступить на Гран-при по борьбе алыш, и я выиграла серебро. Почувствовала, что в этом единоборстве у меня хорошие перспективы, и занялась им параллельно с дзюдо. В 2019-м сосредоточилась на алыше. Тренируюсь у Кабыла Борубаева.

— Дзюдо и алыш похожи?

— У них есть общие приемы и броски. Но в дзюдо перед броском надо сделать захват, а в алыше ты с самого начала держишь соперницу за пояс. Еще одно отличие в том, что в дзюдо термины на японском языке, а в алыше — на кыргызском.

Жажда реванша

— Помните свои первые успехи в алыше?

— В 2015-м, через несколько месяцев после начала занятий, победила на чемпионате Азии в Иране. В 2016-м стала третьей на чемпионате мира. Он проходил в рамках Всемирных игр кочевников. Я участвовала в церемонии открытия. Запомнила праздничную атмосферу игр и отличную организацию.

@judo.meerim
Фото @judo.meerim. Мээрим Момунова с золотой медалью чемпионата Азии по алышу. 2015 год

В 2017-м выиграла в Бишкеке Гран-при и отправилась в Ашхабад на Азиатские игры в помещениях и по боевым искусствам. Турнир запомнился произволом судей, делавших все, чтобы хозяева игр взяли максимальное количество золотых медалей. Выходя на ковер против спортсменок из Туркменистана, я думала не только о победе, но и о том, чтобы стойко перенести все решения рефери. Старалась не дать ему повода меня засудить. На турнире по алышу выиграла золото, а по обычной борьбе на поясах — серебро.

На Всемирных играх кочевников — 2018 вновь проходил чемпионат мира. Я заняла второе место, хотя до последнего не знала, буду ли участвовать. По семейным обстоятельствам пропустила сборы и открытие. В финале уступила туркменке, которую за год до этого поборола в Ашхабаде. Жду нашей новой встречи, чтобы взять реванш.

— С кем провели самую трудную схватку?

— Все схватки трудные. Каждой предшествует серьезная подготовка. Ежедневно после работы иду в спортзал. Домой прихожу ночью. Спаррингуюсь чаще с парнями, чем с девушками. Занимаюсь кроссфитом. На всех соперниц настраиваюсь так, будто борюсь в последний раз. Бывает, благодаря опыту и хорошей реакции бросаю их на лопатки и выигрываю досрочно. Самую быструю победу одержала за семь секунд.

Главное — перед турниром или в разгар него не травмироваться. Это пагубно для психики.

— У вас бывали травмы?

— Серьезные — нет. Ломала пальцы и уши, но это не считается. На одном турнире вывихнула голеностопный сустав. Замотала его пластырем, вернулась на ковер и стала чемпионкой.

Как Тыныбекова перешла из соперниц в подруги

— В чем была особенность чемпионата мира — 2019?

— В программе было два турнира. Вначале — по казахской борьбе. Я ею не занимаюсь. Но когда организаторы предложили выступить, посоветовалась с тренерами и согласилась. Оказалось, она похожа на дзюдо. На пути к финалу я одержала три победы. В решающей схватке с разницей в один балл проиграла монголке Гантсетсег Ганболд. Была очень довольна — завоевала серебро на ЧМ по незнакомому виду спорта и продышалась перед главным для себя стартом.

В казахской борьбе поединок длится пять минут, а в алыше — три. Когда я через два дня боролась на турнире по алышу, даже не вспотела. В первом круге взяла у Гантсетсег Ганболд реванш, а затем выиграла все остальные схватки.

На ЧМ по алышу выступали 275 борцов из 27 стран. Сборная Кыргызстана стала лучшей в командном зачете.

— Кто поздравил вас с победой?

— Одной из первых поздравила чемпионка мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова. Мы с ней давно знакомы — состязались на универсиаде. Раньше общались мало, но в последнее время сдружились. Бывает, вместе тренируемся.

Мной гордятся на работе — после Нового года устроили фотосессию в погонах и с медалями. Спасибо моему начальнику Алмазу Исакову. Без его разрешения я бы не смогла поехать в Нур-Султан на чемпионат мира. Благодарю все руководство Управления патрульной службы милиции и коллег за моральную поддержку.

Девушка с железным характером

— Кто вы по профессии?

— У меня два высших образования — физкультурное и экономическое. Раньше работала в Дирекции по национальным видам спорта старшим тренером и в КГУСТА преподавателем физвоспитания. Тренироваться самой и отвечать за других было очень тяжело.

— Как попали в Патрульную милицию?

— В 2019-м проводился конкурс. Папа узнал о нем и предложил поучаствовать. Мне с детства нравится милицейская форма. Как-то была в Японии, посмотрела на работу полиции и восхитилась. Захотела попасть в правоохранительные органы.

Я сдала нормативы физподготовки, прошла тестирование и собеседование. Потом три месяца училась в Академии МВД. В октябре приступила к работе. Отвечаю за физподготовку сотрудников и преподаю самбо. Коллектив у нас замечательный. Все очень нравится.

— На ковре вы боевая и решительная. А вне его?

— Айсулуу Тыныбекова говорит, что у меня железный характер. В том смысле, что я очень терпеливая. Если со мной кто-то ругается, могу просто уйти.

@judo.meerim
Фото @judo.meerim. Мээрим Момунова на одном из турниров

Спорт как наркотик

— У вас есть кумир?

— Моя мама. Она флорист — занимается цветами.

— Вы помогаете ей по дому?

— Конечно. Убираюсь и готовлю еду. Особенно хорошо получается плов.

— В семье за вас переживают?

— Отец с самого начала говорил: «Хочешь бороться — давай. Это твой выбор». Мама была против. Боялась, что получу травму. Со временем поняла, что я увлеклась этим всерьез и надолго. Сейчас во всем поддерживает.

— В Кыргызстане девушки обычно рано бросают спорт. Что вас удерживает?

— Для меня он как наркотик. Когда борюсь, получаю удовольствие. Думаю, пока не выйду замуж, буду в спорте. Даже если перестану выступать, буду ходить в зал поддерживать форму.

— Победив на чемпионате мира, вы достигли вершины. Какая теперь цель?

— Стать заслуженным мастером спорта. Для этого надо выиграть Чемпионат мира еще раз. В этом году он, скорее всего, снова пройдет в рамках Всемирных игр кочевников. Чтобы получить место в сборной и поехать туда, нужно победить на чемпионате республики. Это ближайшая цель.
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