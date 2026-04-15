Чемпионат Азии по борьбе алыш. Кыргызстанцы завоевали еще 10 медалей

В Бишкеке завершился чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш. Об этом сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта КР.

Во второй день борцы классического стиля из Кыргызстана завоевали 10 медалей:

золото: Байтемир Акылбек уулу (до 70 кг), Нургелди Алтымышев (до 90 кг), Арген Джакенов (до 100 кг), Бибимариям Абдижамил кызы (до 60 кг), Мырзайым Шайыбекова (до 65 кг), Алина Каныбекова (до 70 кг), Адинай Алмазбекова (до 75 кг);

серебро: Бекжан Тойчуев (до 60 кг), Назми Мундусбаева (до 55 кг), Адина Нурматова (свыше 75 кг).

В первый день состоялись соревнования в вольном стиле. 12 спортсменов из Кыргызстана заняли призовые места.