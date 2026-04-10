В Бишкеке состоится чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш среди взрослых

13-14 апреля в Бишкеке на арене «Жаштык» пройдет чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш среди взрослых. Организатором чемпионата выступает дирекция по национальным видам спорта совместно с Всемирной федерацией борьбы на поясах алыш.

В соревнованиях примут участие ведущие спортсмены из стран Азии. Ожидается участие сборных команд Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Индии, Китая и других государств региона. Проведение чемпионата поспособствует дальнейшему развитию и популяризации национальных видов спорта, а также укреплению международного сотрудничества в спортивной сфере.

Борьба на поясах алыш является одним из древнейших видов единоборств кочевых народов и сегодня занимает важное место в системе международных соревнований.

Вход свободный.
Материалы по теме
Чемпионат Азии по борьбе. Айпери Медет кызы завоевала серебро
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова — чемпионка Азии по борьбе
Чемпионат Азии по борьбе. Нурзат Нуртаева проведет встречу за бронзу
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева вышла в полуфинал
Сборная КР по греко-римской борьбе заняла второе место на чемпионате Азии
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Раззак Бейшекеев выиграл золото
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанка Айпери Медет кызы вышла в финал
Чемпионат Азии по борьбе. Сестры Жуманазаровы проведут схватки за медали
Чемпионат Азии по борьбе. Арууке Кадырбек кызы проведет схватку за бронзу
Чемпионат Азии по борьбе. Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова в полуфинале
Популярные новости
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
46&nbsp;кранов на&nbsp;объектах: в&nbsp;Новопокровке развернулось масштабное строительство 46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Мэрия Бишкека отказывается от&nbsp;бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой
