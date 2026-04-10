В Бишкеке состоится чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш среди взрослых

13-14 апреля в Бишкеке на арене «Жаштык» пройдет чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш среди взрослых. Организатором чемпионата выступает дирекция по национальным видам спорта совместно с Всемирной федерацией борьбы на поясах алыш.

В соревнованиях примут участие ведущие спортсмены из стран Азии. Ожидается участие сборных команд Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Индии, Китая и других государств региона. Проведение чемпионата поспособствует дальнейшему развитию и популяризации национальных видов спорта, а также укреплению международного сотрудничества в спортивной сфере.

Борьба на поясах алыш является одним из древнейших видов единоборств кочевых народов и сегодня занимает важное место в системе международных соревнований.

Вход свободный.