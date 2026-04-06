Сборная ГКНБ КР завоевала золото на чемпионате по дзюдо среди силовых структур

4-5 апреля в Бишкек состоялся чемпионат ОО КФСО «Динамо» по дзюдо среди сотрудников правоохранительных органов Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, турнир посвящен памяти выдающегося государственного деятеля — Болотбека Ногойбаева.

Соревнования прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса. В чемпионате приняли участие 16 команд, которые состязались в пяти весовых категориях.

Фото пресс-центра ГКНБ

По итогам турнира в командном зачете первое место заняла сборная команда ГКНБ. Второе место — команда ГУВД города Ош, третье — команда Службы охраны МВД КР.

В составе команды ГКНБ КР выступили четыре сотрудника, трое из которых продемонстрировали высокий уровень подготовки и стали победителями в своих весовых категориях.