20:35
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Спорт

Сборная ГКНБ КР завоевала золото на чемпионате по дзюдо среди силовых структур

4-5 апреля в Бишкек состоялся чемпионат ОО КФСО «Динамо» по дзюдо среди сотрудников правоохранительных органов Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, турнир посвящен памяти выдающегося государственного деятеля — Болотбека Ногойбаева.

Соревнования прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса. В чемпионате приняли участие 16 команд, которые состязались в пяти весовых категориях.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

По итогам турнира в командном зачете первое место заняла сборная команда ГКНБ. Второе место — команда ГУВД города Ош, третье — команда Службы охраны МВД КР.

В составе команды ГКНБ КР выступили четыре сотрудника, трое из которых продемонстрировали высокий уровень подготовки и стали победителями в своих весовых категориях.
Ссылка: https://24.kg/sport/369176/
просмотров: 455
Версия для печати
6 апреля, понедельник
20:26
В Бишкеке продолжаются работы по обновлению улицы Широкой В Бишкеке продолжаются работы по обновлению улицы Широк...
20:08
Часть прошлогодних саженцев погибли в бишкекском сквере имени Горького
20:05
Чемпионат Азии по борьбе. Трое кыргызстанцев вышли в финал
19:42
CAFA (U-17): Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Афганистан
19:25
