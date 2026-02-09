Дзюдоист из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль Кубка Европы

Спортсмен из Кыргызстана Адис Орозмаматов завоевал бронзовую медаль Кубка Европы. Об этом сообщает федерация этого вида спорта.

Очередной этап открытого Кубка Европы прошел 7-8 февраля в Сараево (Босния и Герцеговина).

Орозмаматов выступал в состязаниях весовой категории до 66 килограммов, где всего заявлен 31 спортсмен. Кыргызстанец стартовал со стадии 1/16 финала, где сначала победил Петера Вайсса из Словакии, а затем оказался сильнее Кана Эмирхана Эсенбога из Турции в 1/8 финала.

В четвертьфинале Орозмаматов уступил Давиду Зейналову из России, но получил возможность продолжить борьбу в утешительном турнире за бронзу, где одолел Алекса Милосевича из Сербии, Роко Розга из Хорватии, Якуба Куровски из Польши и занял итоговое 3 место.