Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься зимой и сколько это стоит

С первыми настоящими снегопадами горнолыжные базы Кыргызстана начали открывать сезон катания. Уже на этой неделе многие горнолыжки готовы принимать гостей.

Если вы решили провести время весело и с пользой для здоровья, мы расскажем о самых популярных базах страны.

Лыжники и сноубордисты, имейте в виду: в этом году база «Оруу-Сай» закрыта на ремонт и работать не будет.

«Каракол»

Самая известная база не только в Кыргызстане, но и за его пределами, — «Каракол». Она находится в 7 километрах от города Каракола (Иссык-Кульская область) и более чем в 400 километрах от Бишкека. В этом году «Каракол» открылся первым в конце ноября.

Катание на базе в будние дни (со вторника по четверг) обойдется в 900 сомов для взрослого и 700 сомов для ребенка. С пятницы по понедельник и в праздничные дни ски-пасс стоит 1,2 тысячи для взрослого и 700 сомов для ребенка. В выходные и праздники можно взять ски-пасс на полдня за 900 сомов.

На новогодние праздники (с 23 декабря 2019-го по 12 января 2020-го) действует праздничный тариф.

Взрослый ски-пасс будет стоить 1,2 тысячи сомов, а вот цена детского остается, как и в будни — 700 сомов. У тех, кто впервые отправится на базу, будут дополнительные расходы — 200 сомов на электронную карту, которая позволяет проходить на канатку. Она невозвратная.

Плюс в том, что карты горнолыжной базы «Каракол» принимают и на базе «Чункурчак». Если же вы после первого катания решите, что активный зимний отдых не для вас, то карта станет напоминанием: вы честно попытались приобщиться к здоровому образу жизни.

Если своего снаряжения нет, можно взять напрокат. Аренда комплекта лыж или сноуборда обойдется в 600, 1 тысячу или 1,2 тысячи сомов в день в зависимости от года выпуска и состояния. Для детского снаряжения единый тариф — 400 сомов в день. Для детей на базе есть санная трасса. Аренда матрасов и саней — 200-300 сомов за день.

Если вы впервые решили освоить лыжи или доску, лучше взять инструктора. Его услуги обойдутся в 1 тысячу сомов за час.

Фото 24.kg. База «Каракол» популярна не только среди жителей Кыргызстана. Ее хорошо знают и в СНГ

Кроме того, нужно учитывать стоимость проезда до Каракола и проживание. На территории базы номера стоят от 1,5 тысячи сомов и выше. Но в новогодние праздники поселиться на базе практически нереально. Номера бронируют месяца за два.

В городе проживание в среднем стоит 700-800 сомов с человека в сутки с завтраком. Вполне подходящий вариант для бюджетных туристов, тем более до базы из города минут 15 езды максимум. Заодно можно посетить базар и отведать настоящего каракольского ашлямфу.

В среднем двухдневная поездка на «Каракол» без дополнительных развлечений обойдется в праздничные дни в 7-8 тысяч сомов с человека.

«Тоо-Ашуу»

Вторая по удаленности от столицы база — «Тоо-Ашуу». Она в 120 километрах от Бишкека — у въезда в живописную Суусамырскую долину, на южном склоне перевала Тоо-Ашуу. Добраться до базы можно за 2,5-3 часа по дороге Бишкек — Ош.

Есть одно но, которое существенно снижает вероятность поездки: чтобы попасть на «Тоо-Ашуу», нужно проехать одноименный перевал. Экшен в зимний период еще тот! Ехать далеко, и тратить время впустую не хочется. Поэтому перед поездкой узнайте, открыт ли проезд через перевал.

В будние дни (с понедельника по четверг) ски-пасс обойдется взрослому в 600 сомов, в выходные (с четверга по воскресенье) и праздничные дни — 800 сомов. Абонемент на полдня стоит 400 сомов в будни, 600 сомов в выходные и праздники.

Для детей до шести лет катание бесплатное. Для детей от 6 до 12 лет ски-пасс стоит 400 сомов в будни и 600 сомов в выходные и праздники.

Аренда комплекта лыжного снаряжения обойдется в 600 сомов, для сноуборда — 700 сомов. Можно покататься и на санках. Их прокат стоит 300 сомов в день. Кроме того, каждую деталь горнолыжного снаряжения можно взять в аренду отдельно.

Фото из Интернета. На «Тоо-Ашуу» лучше ехать на пару дней

Для тех, кто хочет воспользоваться услугами инструктора, предусмотрены разные варианты. Час занятий стоит 700 сомов, целый день — 3 тысячи для взрослого и 2 тысячи для ребенка. По собственному опыту могу сказать, что выгоднее брать инструктора на день. Если вы действительно хотите научиться кататься, за час вы вряд ли управитесь.

На «Тоо-Ашуу» можно остановиться на пару дней. Проживание обойдется от 4,5 тысячи до 7,6 тысячи сомов. Самый выгодный вариант — селиться большой компанией. Можно выбрать варианты проживания — в номере или вагончике, с завтраком или без. Учитывая отдаленность базы, лучше ехать туда на пару дней.

«Орловка»

Еще одна удаленная горнолыжная база — «Орловка». Она в 100 километрах от столицы по трассе Бишкек — Иссык-Куль. Дорога до нее займет 1-1,5 часа. «Орловка» — современный горнолыжный комплекс площадью 50 гектаров на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

Стоимость ски-пасса для взрослого — 600 сомов. Трасса «Малыш» — 500 сомов в дневное время и 300 сомов в вечернее. Есть и разовый абонемент. Он стоит 150 сомов. Для катания на базе необходимо купить специальную электронную карту за 100 сомов.

Особенность базы в том, что на ее территории организуют ночные катания.

В этом сезоне в пятницу и субботу с января по февраль 2020 года и с 29 декабря 2019-го по 9 января 2020-го они будут проходить ежедневно. Взрослый абонемент стоит 600 сомов, трасса «Малыш» — 300 сомов, разовый абонемент — 150 сомов.

Фото из Интернета. База «Орловка» популярна своими ночными катаниями

Прокат лыжного инвентаря для взрослых — 600 сомов в день, для детей — 400 сомов. Сноубордистам аренда снаряжения обойдется в 600 сомов в день. Услуги инструктора — 800 сомов в час (4 тысячи в день).

На территории «Орловки» есть гостиничный комплекс. Проживание в нем стоит от 3,5 тысячи до 15 тысяч сомов в сутки. Базу советуют посетить тем, кто решил поставить на лыжи ребенка.

«Чункурчак»

Большинство горнолыжных баз республики находятся недалеко от Бишкека. Динамично развивается «Чункурчак», расположенный в одноименном ущелье. Отличает базу то, что все подъемники здесь исключительно кресельные.

Стоимость ски-пасса для взрослых — 800 сомов в будние дни и 1,2 тысячи в выходные и праздники. Для деток цены чуть ниже — 500 и 800 сомов. Ски-пасс на полдня — 900 сомов для взрослого и 500 сомов для ребенка. Не забывайте, что здесь тоже надо купить специальную электронную карту для прохода на канатную дорогу. Стоит она 200 сомов.

Фото 24.kg. «Чункурчак» - одна из самых популярных у бишкекчан горнолыжных баз

Детей на базе ожидает маленький сюрприз: специальный детский подъемник — ленточный траволатор длиной 100 метров . Зона катания вокруг него огорожена. Подобный подъемник единственный в стране.

«ЗИЛ»

Одна из наиболее известных баз в Кыргызстане. Находится в 35 километрах от столицы на высоте 1,8 тысячи метров.

Катание на базе с понедельника по пятницу включительно стоит 800 сомов для взрослых и 500 сомов для детей. В выходные и праздничные дни дороже — 1,2 тысячи сомов для взрослого и 700 сомов для ребенка. Прокат снаряжения обойдется в 350-600 сомов.

Точного прайса на обучение у базы нет, надо договариваться с инструктором на месте. Однако имейте в виду, что больше 1 тысячи сомов в час это стоить не будет.

Фото из Интернета. «ЗИЛа» - одна из самых известных баз, которые находятся близ Бишкека

Теоретически на базе три спуска: основная трасса, восточный спуск и третья для тех, кто любит скорость. Но на базе лишь одна кресельная канатка. Остальные бугельные. Подниматься тяжеловато.

«Тогуз-Булак»

Чуть дальше от «ЗИЛ» горнолыжная база «Тогуз-Булак». Высота над уровнем моря — 1,9-2,2 тысячи метров. Она находится в 40 километрах от Бишкека и 8 километрах от курорта «Иссык-Ата». Так что если надоест кататься, можно рвануть в теплые бассейны.

Дневной абонемент обойдется взрослому в 800 сомов в будние дни и 1 тысячу в выходные. Детям — в 500 и 600 сомов. Можно совершить разовый подъем за 200 сомов. Особенность базы в том, что канатная дорога на ней работает весь световой день. Значит, что покататься вы сможете дольше, чем на остальных горнолыжках.

Здесь можно взять снаряжение напрокат. Комплект лыж или сноуборд стоят от 400 до 600 сомов в день. На базе работают неплохие инструкторы, которые за 800 сомов в час научат вас или вашего ребенка кататься на лыжах.

Фото из Интернета. Канатная дорога на «Тогуз-Булаке» работает весь световой день

«Тогуз-Булак» отлично подходит для тех, кто уверенно стоит на доске или лыжах. Новичкам и детям здесь тяжело: пологих склонов почти нет, да и трассу практически не катают ратраком.

«Кашка-Суу»

Туристический центр «Кашка-Суу» находится в 35 километрах от столицы. На базе есть гостиничный комплекс, кресельная и буксировочная канатные дороги, спортивная площадка и каток.

Дневной ски-пасс для взрослого на кресельной канатке стоит 1 тысячу сомов, на буксировочной — 800 сомов. Если будете брать совместный абонемент (кресельная плюс буксировочная), это обойдется в 1,1 тысячи сомов. Для деток цены на ски-пасс — 500, 400 и 550 сомов.

Прокат лыж и сноубордов для взрослых — 700 сомов в сутки, детских — 450-500 сомов. За аренду санок-ледянок придется отдать 200 сомов, коньков — 100 сомов. Услуги инструктора — 800 сомов в час.

Фото из Интернета. На «Кашка-Суу» есть не только канатная дорога, но и гостиничный комплекс

Проживание на базе «Кашка-Суу» обойдется от 900 сомов до 5,5 тысячи в сутки. В сумму входит парковка. Есть в зону отдыха и новогодние путевки.

«Ак-Таш»

Горнолыжный отель «Ак-Таш» находится в 30 километрах от Бишкека на высоте 2 тысячи 100 метров над уровнем моря в красивейшем урочище ущелья Оруу-Сай. Транспорт на базу ходит по субботам и воскресеньям. Стоит скромные 200 сомов.

Цены на базе «Ак-Таш» радуют. Дневной абонемент для взрослых стоит 600 сомов, для детей — 400 сомов. Прокат снаряжения — до 500 сомов. Отметим, что база обновила снаряжение в прокате. Обучение с инструктором — 500 сомов в час.

Фото из Интернета. «Ак-Таш» находится в 30 километрах от Бишкека

На базе «Ак-Таш» есть собственная гостиница. Проживание обойдется в 1,2-3,5 тысячи сомов в сутки. Лыжники и сноубордисты любят базу за то, что там есть где разгуляться как начинающим, так и профессионалам.

«Ак-Тюз»

Горнолыжная база «Ак-Тюз» находится на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря, в 140 километрах от столицы, в долине Кичи-Кемин. База совсем новая. Длина трассы: бугельная — 1 километр и 700 метров , основная — 2 километра и 1,3 километра .

Стоимость ски-пасса на базе демократичная. Катание для взрослого будет стоить 600 сомов, для ребенка — 400 сомов. Предусмотрен и трансфер на базу — 400 сомов в обе стороны.

Фото из Интернета. «Актюз» - самая новая база страны. Она будет работать только второй сезон

Если хотите свежих впечатлений, смело отправляйтесь именно в «Ак-Тюз». Плюс базы еще и в том, что она находится в живописном ущелье. Даже если кататься особо не будете, всегда можно прогуляться по окрестностям, подышать свежим воздухом и насладиться потрясающими видами.