В первый день открытия горнолыжной базы «Каприз» на дороге произошла авария

В Иссык-Кульской области на 4100-м километре дороги к горнолыжной базе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины КАМАЗ.

Как рассказали 24.kg в пресс-службе ГУОБДД, из-за плохого технического состояния автомобиля и непрофессионализма водителя образовался затор и наезд на другой автомобиль. В результате были понесены материальные потери.

Автомобиль резко затормозил и следующий позади грузовик вынужден был также остановиться, но по склону поехал назад, сообщили в ГУОБДД.

Также отмечается, что в связи с открытием 6 декабря горнолыжной базы «Каприз» сотрудниками Иссык-Кульского отделения внутренних дел проведены мероприятия по предотвращению пробок из автомобилей, выезжающих в горную местность, соблюдению дистанции при подъеме на гору, проверке состояния автомобильных покрышек.