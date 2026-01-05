Горнолыжные базы Чуйской области патрулируют 200 сотрудников милиции

В настоящее время в Чуйской области принимают отдыхающих. Активно функционируют такие горнолыжные базы, как «Чункурчак», «Орловка», «ЗиЛ», «Нооруз», «Кашка-Суу», «Тоо-Ашуу», «Суусамыр» и «Таатыр».

Как сообщает пресс-служба ГУВД региона, для обеспечения безопасности отдыхающих в зимних зонах отдыха, профилактики правонарушений и обеспечения дорожной безопасности задействовано более 200 сотрудников органов внутренних дел.

«Катание на лыжах как вид спорта или отдыха является достаточно опасным. Травмы могут получить не только любители, но и профессионалы. При несоблюдении правил безопасности отдых может закончиться несчастным случаем. В связи с этим отдыхающих призывают соблюдать меры предосторожности и заботиться о безопасности своей и близких», — говорится в сообщении.