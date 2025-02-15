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Общество
Сюжет: Полезные советы

Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься и во сколько это обойдется

В Чуйской области и на Иссык-Куле работает несколько крупных горнолыжных баз. Для любителей зимнего спорта 24.kg подготовило памятку с их адресами и ценами. Но перед посещением базы обязательно уточняйте у администрации о режиме их работы — погода в Кыргызстане капризная...

«Каракол»

Ismaliov Azamat
Фото Ismaliov Azamat

База «Каракол» расположена на высоте 2 тысячи 300 метров недалеко от озера Иссык-Куль, в 7 километрах от одноименного города. Она популярна среди иностранцев. Многие туристы приезжают посмотреть на кыргызские Альпы и покататься на трассах разной сложности. Для новичков первая трасса — идеальный вариант, чтобы научиться кататься на лыжах и сноуборде. На базе четыре кресельных подъемника, гостиница «Каприз», домики-шале, ресторан и кафе на склоне.


Праздничные дни: с 31 декабря 2024 года по 12 января 2025-го.

Цены на Ski-pass:

В любой день:

  • экскурсионный: 500 сомов;

  • ночное катание (18.30-22.00): 1 тысяча сомов;

  • электронная карта: 300 сомов (не возвратная).

Будние дни:

  • взрослый: 1 тысяча 300 сомов;

  • детский (до 12 лет): 1 тысяча сомов.

Выходные, праздники:

  • взрослый: 1 тысяча 600 сомов;

  • детский (до 12 лет): 1 тысяча сомов;

  • полдня (9.00-12.00 или 12.00-16.00): 1 тысяча 300 сомов.

Всю дополнительную информацию можно посмотреть здесь.

«Орловка»

orlovka.kg
Фото orlovka.kg

Еще одна популярная горнолыжная база среди бишкекчан. Находится примерно в полутора часах езды от города в сторону Иссык-Куля. Современный комплекс с девятью трассами, двумя подвесными канатными дорогами и двумя буксировочными. На территории есть гостиница и коттеджи, бар, ресторан, сауна и бильярд.

Цены на Ski-pass:

Будние дни:

  • Ski-pass: 1 тысяча сомов;

  • трасса «Малыш»: 600 сомов;

  • половина дня: 700 сомов (13.00-16.00);

  • разовый абонемент: 200 сомов.

Выходные и праздники:

  • Ski-pass: 1 тысяча 500 сомов;

  • трасса «Малыш»: 600 сомов;

  • половина дня: 1 тысяча сомов (13.00-16.00);

  • разовый абонемент: 300 сомов.

Ночное катание (январь-февраль):

  • Ski-pass: 1 тысяча сомов (19.30-22.30, минимум десять человек);

  • трасса «Малыш»: 600 сомов (19.30-22.30, минимум пять человек);

  • разовый абонемент: 300 сомов.

Дополнительную информацию можно посмотреть здесь.

«Тоо-Ашуу»

из интернета
Фото из интернета

Живописная база находится в 120 километрах от Бишкека. Три трассы уже принимают посетителей. Добраться можно на своей машине или на трансфере от горнолыжки. Дорога через перевал Тоо-Ашуу займет 2,5 часа по трассе Бишкек — Ош. База работает только по выходным. В «Тоо-Ашуу» есть акция «Все включено» за 3 тысячи сомов. Туда входят трансфер, прокат снаряжения и Ski-pass. На базе есть кафе и коттеджи. Проживание в них начинается от 8 тысяч сомов.

Цены на Ski-pass:

  • взрослый: 1 тысяча 500 сомов;

  • полдня: 950 сомов;

  • детский (6–12 лет): 1 тысяча сомов;

  • разовый спуск: 500 сомов;

  • инструктор: 2 тысячи сомов в час.

Прокат снаряжения:

  • комплекты: лыжи — 1 тысяча 100 сомов, борд — 1 тысяча 200 сомов;

  • лыжи/ботинки: 900 сомов/600—1 тысяча сомов;

  • аксессуары (палочки, очки, перчатки): 500 сомов.

Дополнительную информацию можно посмотреть здесь.

«Чункурчак»

chunkurchak.kg
Фото chunkurchak.kg

Одна из самых оптимальных баз для отдыха с семьей и маленькими лыжниками. Она оборудована пятью разноцветными кресельными подъемниками и одним детским ленточным. На территории к услугам посетителей пункт проката спортивного инвентаря, медпункт, парковка, кафе-фастфуд, детский уголок, теплые санузлы. База находится в 30 километрах от Бишкека, что делает ее самой доступной из всех перечисленных.

Цены на Ski-pass:

Будние дни:

  • взрослый: 1 тысяча 300 сомов;

  • детский (3–11 лет): 900 сомов;

  • разовый подъем: 400 сомов;

  • 1 час: 500 сомов;

  • 2 часа: 1 тысяча сомов.

Выходные/праздничные дни:

  • взрослый: 1 тысяча 600 сомов (половина дня — 1 тысяча 300 сомов);

  • детский (3–11 лет): 1 тысяча 200 сомов (половина дня — 900 сомов);

  • разовый подъем: 400 сомов;

  • 1 час: 500 сомов;

  • 2 часа: 1 тысяча сомов.

Прокат снаряжения:

  • обычные лыжи — 600 сомов, новые (до 2016 года) — 1 тысяча — 1 тысяча 200 сомов;

  • электронная карта — 300 сомов.

Все подробности о режиме работы базы и ценах можно узнать здесь.

«ЗиЛ»

zil.kg
Фото zil.kg

Одна из самых известных баз Чуйской области, работает с 2010 года. Она расположена в 35 километрах от Бишкека на высоте 1 тысяча 810 метров. На базе пять трасс, автостоянка на 700 автомобилей, сауна, бильярд и три кафе.

С 2018-го на базе работает горнолыжная школа, где детей дошкольного и школьного возраста обучают катанию на лыжах. Она работает каждый день, кроме понедельника, предоставляет трансфер и снаряжение. Пробный урок стоит 3 тысячи сомов, последующие — 2 тысячи 500.

Цены на Ski-pass:

Будние дни:

  • взрослый: 1 тысяча 100 сомов;

  • детский: 800 сомов.

Выходные/праздники:

  • взрослый: 1 тысяча 500 сомов;

  • детский: 1 тысяча 100 сомов.

Стоимость карты: 300 сомов (не подлежит возврату).

Прокат снаряжения:

  • взрослые: лыжи/сноуборд — 700-800 сомов;

  • дети: лыжи/сноуборд — 600-700 сомов.

Подробности о режиме работы базы и ценах можно узнать здесь.

«Кашка-Суу»

kashka-suu.kg
Фото kashka-suu.kg

Одна из самых первых баз на территории Кыргызстана — «Кашка-Суу». В 1977 году на ней впервые запустили бугельную канатную дорогу длиной 870 метров на бензиновом двигателе. Сегодня база включает гостиничный комплекс, конференц-зал, кафе, сауну, кресельную и буксировочную канатные дороги, прокат снаряжения, парковку для машин, спортивную площадку и каток. На базе находятся пять горнолыжных трасс.

Цены на Ski-pass:

Будние дни:

  • взрослый: 1 тысяча 300 сомов;

  • детский: 500 сомов.

Выходные/праздники:

  • взрослый: 1 тысяча 600 сомов;

  • детский: 500 сомов.

Скидки:

  • 10 процентов с удостоверением студента/пенсионера или чеком с проката снаряжения от компаний Mounterra, Gergertsport, Skipark, Skihouse.

Прокат снаряжения:

  • лыжи/сноуборды: 800 сомов/день;

  • детские комплекты: 450-500 сомов/день;

  • ледянки: 200 сомов/день;

  • коньки: 400 сомов/2 часа.

Все подробности о режиме работы базы и ценах можно узнать здесь.

«Кашкулак»

из интернета
Фото из интернета
С 2023 года начала работать новая горнолыжная база «Кашкулак» в урочище Кашка-Суу. Она находится в 35 километрах от Бишкека.

Цены на Ski-pass:

Будние дни:

  • взрослые: 1 тысяча 200 сомов, 400 сомов — разовый;

  • дети: 900 сомов, 400 сомов — разовый.

Выходные/праздники:

  • взрослые: 1 тысяча 600 сомов, 1 тысяча 200 сомов — полдня;

  • дети: 1 тысяча 100 сомов, 800 сомов — полдня.

Вечернее катание:

  • взрослые: 1 тысяча 200 сомов;

  • дети: 900 сомов.

Всю дополнительную информацию можно посмотреть здесь.

«Ак-Таш»

aktash.kg
Фото aktash.kg

Горнолыжная база «Ак-Таш» находится в 30 километрах от Бишкека на высоте 2 тысячи 100 метров над уровнем моря в урочище ущелья Оруу-Сай. Трансфер за 500 сомов на базу ходит каждые субботу, воскресенье и праздники. Опытные лыжники предупреждают: база не для «чайников».

Цены на Ski-pass:

Каждый день:

  • взрослый: 1 тысяча сомов;

  • детский: 600 сомов.

Прокат снаряжения:

  • лыжи — 600 сомов.

Всю дополнительную информацию можно посмотреть здесь.

«Политех»

из интернета
Фото из интернета
Горнолыжная база расположена в урочище Кашка-Суу Аламединского района в 17 километрах от Бишкека. Там есть несколько разветвленных трасс различной степени сложности, общая протяженность которых составляет более 7 километров.

Цены на Ski-pass:

  • выходные: 1 тысяча сомов;

  • будни: 800 сомов.

Прокат снаряжения:

  • Лыжи — 600 сомов.

Всю дополнительную информацию можно посмотреть здесь.

Горнолыжный комплекс «Маунти»

из интернета
Фото из интернета
База «Маунти Норус» предлагает обучение катанию на лыжах и сноуборде для детей и подростков от 3 до 17 лет. Стоимость четырехдневного курса — 20 тысяч сомов, включает трансфер, аренду лыж, ботинок, палок и шлема. Школа находится в селе Норус.

Дополнительную информацию можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315196/
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