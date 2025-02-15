Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься и во сколько это обойдется

В Чуйской области и на Иссык-Куле работает несколько крупных горнолыжных баз. Для любителей зимнего спорта 24.kg подготовило памятку с их адресами и ценами. Но перед посещением базы обязательно уточняйте у администрации о режиме их работы — погода в Кыргызстане капризная...
«Каракол»
База «Каракол» расположена на высоте 2 тысячи 300 метров недалеко от озера Иссык-Куль, в 7 километрах от одноименного города. Она популярна среди иностранцев. Многие туристы приезжают посмотреть на кыргызские Альпы и покататься на трассах разной сложности. Для новичков первая трасса — идеальный вариант, чтобы научиться кататься на лыжах и сноуборде. На базе четыре кресельных подъемника, гостиница «Каприз», домики-шале, ресторан и кафе на склоне.
Праздничные дни: с 31 декабря 2024 года по 12 января 2025-го.
Цены на Ski-pass:
В любой день:
-
экскурсионный: 500 сомов;
-
ночное катание (18.30-22.00): 1 тысяча сомов;
-
электронная карта: 300 сомов (не возвратная).
Будние дни:
-
взрослый: 1 тысяча 300 сомов;
-
детский (до 12 лет): 1 тысяча сомов.
Выходные, праздники:
-
взрослый: 1 тысяча 600 сомов;
-
детский (до 12 лет): 1 тысяча сомов;
-
полдня (9.00-12.00 или 12.00-16.00): 1 тысяча 300 сомов.
Всю дополнительную информацию можно посмотреть здесь.
«Орловка»
Еще одна популярная горнолыжная база среди бишкекчан. Находится примерно в полутора часах езды от города в сторону Иссык-Куля. Современный комплекс с девятью трассами, двумя подвесными канатными дорогами и двумя буксировочными. На территории есть гостиница и коттеджи, бар, ресторан, сауна и бильярд.
Цены на Ski-pass:
Будние дни:
-
Ski-pass: 1 тысяча сомов;
-
трасса «Малыш»: 600 сомов;
-
половина дня: 700 сомов (13.00-16.00);
-
разовый абонемент: 200 сомов.
Выходные и праздники:
-
Ski-pass: 1 тысяча 500 сомов;
-
трасса «Малыш»: 600 сомов;
-
половина дня: 1 тысяча сомов (13.00-16.00);
-
разовый абонемент: 300 сомов.
Ночное катание (январь-февраль):
-
Ski-pass: 1 тысяча сомов (19.30-22.30, минимум десять человек);
-
трасса «Малыш»: 600 сомов (19.30-22.30, минимум пять человек);
-
разовый абонемент: 300 сомов.
Дополнительную информацию можно посмотреть здесь.
«Тоо-Ашуу»
Живописная база находится в 120 километрах от Бишкека. Три трассы уже принимают посетителей. Добраться можно на своей машине или на трансфере от горнолыжки. Дорога через перевал Тоо-Ашуу займет 2,5 часа по трассе Бишкек — Ош. База работает только по выходным. В «Тоо-Ашуу» есть акция «Все включено» за 3 тысячи сомов. Туда входят трансфер, прокат снаряжения и Ski-pass. На базе есть кафе и коттеджи. Проживание в них начинается от 8 тысяч сомов.
Цены на Ski-pass:
-
взрослый: 1 тысяча 500 сомов;
-
полдня: 950 сомов;
-
детский (6–12 лет): 1 тысяча сомов;
-
разовый спуск: 500 сомов;
-
инструктор: 2 тысячи сомов в час.
Прокат снаряжения:
-
комплекты: лыжи — 1 тысяча 100 сомов, борд — 1 тысяча 200 сомов;
-
лыжи/ботинки: 900 сомов/600—1 тысяча сомов;
-
аксессуары (палочки, очки, перчатки): 500 сомов.
Дополнительную информацию можно посмотреть здесь.
«Чункурчак»
Одна из самых оптимальных баз для отдыха с семьей и маленькими лыжниками. Она оборудована пятью разноцветными кресельными подъемниками и одним детским ленточным. На территории к услугам посетителей пункт проката спортивного инвентаря, медпункт, парковка, кафе-фастфуд, детский уголок, теплые санузлы. База находится в 30 километрах от Бишкека, что делает ее самой доступной из всех перечисленных.
Цены на Ski-pass:
Будние дни:
-
взрослый: 1 тысяча 300 сомов;
-
детский (3–11 лет): 900 сомов;
-
разовый подъем: 400 сомов;
-
1 час: 500 сомов;
-
2 часа: 1 тысяча сомов.
Выходные/праздничные дни:
-
взрослый: 1 тысяча 600 сомов (половина дня — 1 тысяча 300 сомов);
-
детский (3–11 лет): 1 тысяча 200 сомов (половина дня — 900 сомов);
-
разовый подъем: 400 сомов;
-
1 час: 500 сомов;
-
2 часа: 1 тысяча сомов.
Прокат снаряжения:
-
обычные лыжи — 600 сомов, новые (до 2016 года) — 1 тысяча — 1 тысяча 200 сомов;
-
электронная карта — 300 сомов.
Все подробности о режиме работы базы и ценах можно узнать здесь.
«ЗиЛ»
Одна из самых известных баз Чуйской области, работает с 2010 года. Она расположена в 35 километрах от Бишкека на высоте 1 тысяча 810 метров. На базе пять трасс, автостоянка на 700 автомобилей, сауна, бильярд и три кафе.
С 2018-го на базе работает горнолыжная школа, где детей дошкольного и школьного возраста обучают катанию на лыжах. Она работает каждый день, кроме понедельника, предоставляет трансфер и снаряжение. Пробный урок стоит 3 тысячи сомов, последующие — 2 тысячи 500.
Цены на Ski-pass:
Будние дни:
-
взрослый: 1 тысяча 100 сомов;
-
детский: 800 сомов.
Выходные/праздники:
-
взрослый: 1 тысяча 500 сомов;
-
детский: 1 тысяча 100 сомов.
Стоимость карты: 300 сомов (не подлежит возврату).
Прокат снаряжения:
-
взрослые: лыжи/сноуборд — 700-800 сомов;
-
дети: лыжи/сноуборд — 600-700 сомов.
Подробности о режиме работы базы и ценах можно узнать здесь.
«Кашка-Суу»
Одна из самых первых баз на территории Кыргызстана — «Кашка-Суу». В 1977 году на ней впервые запустили бугельную канатную дорогу длиной 870 метров на бензиновом двигателе. Сегодня база включает гостиничный комплекс, конференц-зал, кафе, сауну, кресельную и буксировочную канатные дороги, прокат снаряжения, парковку для машин, спортивную площадку и каток. На базе находятся пять горнолыжных трасс.
Цены на Ski-pass:
Будние дни:
-
взрослый: 1 тысяча 300 сомов;
-
детский: 500 сомов.
Выходные/праздники:
-
взрослый: 1 тысяча 600 сомов;
-
детский: 500 сомов.
Скидки:
-
10 процентов с удостоверением студента/пенсионера или чеком с проката снаряжения от компаний Mounterra, Gergertsport, Skipark, Skihouse.
Прокат снаряжения:
-
лыжи/сноуборды: 800 сомов/день;
-
детские комплекты: 450-500 сомов/день;
-
ледянки: 200 сомов/день;
-
коньки: 400 сомов/2 часа.
Все подробности о режиме работы базы и ценах можно узнать здесь.
«Кашкулак»
Цены на Ski-pass:
Будние дни:
-
взрослые: 1 тысяча 200 сомов, 400 сомов — разовый;
-
дети: 900 сомов, 400 сомов — разовый.
Выходные/праздники:
-
взрослые: 1 тысяча 600 сомов, 1 тысяча 200 сомов — полдня;
-
дети: 1 тысяча 100 сомов, 800 сомов — полдня.
Вечернее катание:
-
взрослые: 1 тысяча 200 сомов;
-
дети: 900 сомов.
Всю дополнительную информацию можно посмотреть здесь.
«Ак-Таш»
Горнолыжная база «Ак-Таш» находится в 30 километрах от Бишкека на высоте 2 тысячи 100 метров над уровнем моря в урочище ущелья Оруу-Сай. Трансфер за 500 сомов на базу ходит каждые субботу, воскресенье и праздники. Опытные лыжники предупреждают: база не для «чайников».
Цены на Ski-pass:
Каждый день:
-
взрослый: 1 тысяча сомов;
-
детский: 600 сомов.
Прокат снаряжения:
-
лыжи — 600 сомов.
Всю дополнительную информацию можно посмотреть здесь.
«Политех»
Цены на Ski-pass:
-
выходные: 1 тысяча сомов;
-
будни: 800 сомов.
Прокат снаряжения:
-
Лыжи — 600 сомов.
Всю дополнительную информацию можно посмотреть здесь.
Горнолыжный комплекс «Маунти»
Дополнительную информацию можно посмотреть здесь.