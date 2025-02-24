Швейцарские компании интересуются проектом Baytik Mountain Resort и канатки

Швейцарские компании проявляют интерес к строительству канатной дороги в Бишкеке и горнолыжному кластеру Baytik Mountain Resort. Посол Кыргызстана в Швейцарии Омар Султанов посетил штаб-квартиру и завод компании Bartholet Maschinenbau AG, сообщает пресс-служба постоянного представительства Кыргызстана при ООН и других международных организациях в Женеве.

Отмечается, что он ознакомился с циклом производства всего ассортимента изделий Bartholet Maschinenbau AG., которые применяются при строительстве канатных дорог и подъемников.

Стороны обсудили ход переговоров, связанных с участием компании Bartholet Maschinenbau AG в проекте по строительству канатной дороги в Бишкеке и проект по возможному участию швейцарской компании в строительстве горнолыжного кластера Baytik Mountain Resort.

Напомним, летом 2024 года директор Национального агентства по инвестициям КР Талантбек Иманов сообщал о подписании соглашения с российскими компаниями, которые намеревались принять участие в реализации проекта по строительству горнолыжного курорта Baytik Mountain Resort. В частности, документ был подписан с ООО «Васта Дискавери» и Евразийским банком развития (ЕАБР).

«Проект будущего курорта включает 15 канатных дорог, 36 горнолыжных трасс общей протяженностью более 57 километров, четыре туристические деревни и горнолыжный комплекс, удовлетворяющий требованиям к проведению международных соревнований самого высокого уровня, включая Олимпийские игры и этапы Кубка мира по горнолыжным дисциплинам и сноуборду», — пояснял тогда Талантбек Иманов.

Отмечалось, что разработкой и строительством Baytik Mountain Resort займется компания «Васта Дискавери», имеющая большой опыт реализации масштабных туристических проектов и комплексного развития территорий.