Садыр Жапаров отправил Нурдана Орунтаева во французский «Куршевель»

В интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров рассказал о своей поездке на алтайский курорт «Манжерок». Он начал с того, что в декабре 2024 года отправил на известный лыжный курорт «Куршевель» во Франции главу Госстроя Нурдана Орунтаева с тремя его сотрудниками за счет своего спонсорского фонда.

«Я сказал им: «Изучите курорт детально, соберите информацию и посмотрите все своими глазами». Вернувшись домой, они были полны идей. Как вы знаете, мы стоим на пороге запуска амбициозного крупного проекта, который станет значительным стимулом для развития зимнего туризма в нашей стране. Это строительство лыжного комплекса «Три вершины». Если сегодня знаменитый и священный Иссык-Куль с проектом «Кумтор» обеспечивает всю страну, то этот курорт станет его достойным преемником и вторым «Кумтором», — сказал глава государства.

О курорте «Манжерок», в котором побывал он сам, Садыр Жапаров сказал, что это новое место для отдыха. Половина комплекса уже завершена, а другая половина находится на стадии возведения. И для него было важно лично ознакомиться с вопросами инфраструктуры, сервиса, строительства и размещения гостевых домов.

«Сейчас я отправляю туда главного архитектора вместе со строителями, чтобы и они могли увидеть все своими глазами. Прежде чем приступить к реализации нашего крупного проекта, мы хотим тщательно изучить мировой опыт, чтобы избежать их ошибок и включить, напротив, преимущества в наш проект», — заметил президент.

Он рассказал о намерении тщательно изучать лыжные базы в ближних и дальних странах. А что касается «Трех вершин», то этот проект, если все сложится удачно, станет крупнейшим лыжным комплексом с самой длинной трассой в Центральной Азии, где можно будет проводить соревнования мирового уровня.

«В 2026 году мы планируем ввести в эксплуатацию трассу в районе Жыргалан, а в 2027-м будет завершена трасса в Ак-Булаке. К декабрю 2028 года, если все пойдет по плану, третья лыжная трасса в Боз-Учук также будет готова, и трассы «Трех вершин» объединятся. Таким образом у нас появится крупнейший лыжный курорт в Центральной Азии», — заключил Садыр Жапаров.