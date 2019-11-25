В Федерации шахмат Кыргызстана снова раскол

В Федерации шахмат Кыргызстана новый раскол.

Сегодня на пресс-конференции представители федерации сообщили, что в Бишкеке прошел внеочередной съезд их общественного объединения. Собравшиеся выразили недовольство деятельностью президента федерации Милана Турпанова, сняли его с должности и новым главой выбрали Таланта Мамытова. Организаторы считают съезд легитимным.

Милан Турпанов заявил 24.kg, что съезд нелегитимен. Определение суда о его запрете проигнорировали. «Нормально, что есть группа недовольных. Но действуют они вне правового поля. По выдвинутым ими обвинениям надо разбираться документально», — сказал он.

Милан Турпанов отметил, что его полномочия действуют до 2023 года. «Я объединил шахматное сообщество, однако за кресло никогда не держался. В январе во время чемпионата Кыргызстана среди детей должен пройти очередной съезд федерации. Из регионов приедет много членов, и можно будет обсудить проблемы, — рассказал он. — Недовольные почему-то не захотели ждать этого съезда».

Напомним, что в начале 2010-х в кыргызских шахматах уже был раскол. Существовало две федерации. В 2013 году они объединились, и Милан Турпанов впервые стал президентом. Позднее его неоднократно переизбирали.