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Спорт

В Федерации шахмат Кыргызстана снова раскол

В Федерации шахмат Кыргызстана новый раскол.

Сегодня на пресс-конференции представители федерации сообщили, что в Бишкеке прошел внеочередной съезд их общественного объединения. Собравшиеся выразили недовольство деятельностью президента федерации Милана Турпанова, сняли его с должности и новым главой выбрали Таланта Мамытова. Организаторы считают съезд легитимным.

Милан Турпанов заявил 24.kg, что съезд нелегитимен. Определение суда о его запрете проигнорировали. «Нормально, что есть группа недовольных. Но действуют они вне правового поля. По выдвинутым ими обвинениям надо разбираться документально»,  сказал он.

Милан Турпанов отметил, что его полномочия действуют до 2023 года. «Я объединил шахматное сообщество, однако за кресло никогда не держался. В январе во время чемпионата Кыргызстана среди детей должен пройти очередной съезд федерации. Из регионов приедет много членов, и можно будет обсудить проблемы, — рассказал он. — Недовольные почему-то не захотели ждать этого съезда».

Напомним, что в начале 2010-х в кыргызских шахматах уже был раскол. Существовало две федерации. В 2013 году они объединились, и Милан Турпанов впервые стал президентом. Позднее его неоднократно переизбирали.
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