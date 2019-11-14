Сногсшибательная россиянка, которая покоряет мир каратэ

Красота спортсменок распространяется на все дисциплины. Даже в таком жестком виде спорта как каратэ, пишет РИА Новости.

Россию в этом виде спорта представляет девушка, способная конкурировать с самыми известными моделями мира — Дарья Тулякова.

Она, вместе с другими девушками, одержала победу над группой из Словакии и завоевала бронзу на шестом этапе Премьер-лиги Karate1 2019, который прошел в октябре в Москве.

Опасная каратистка сражает не только соперниц своим мастерством, но и своих подписчиков в Instagram, регулярно выкладывая эффектные фотографии.