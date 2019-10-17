Самые длинные ноги мира: красотка, променявшая баскетбол на подиум

Екатерина Лисина стала одним из самых успешных игроков в истории российского баскетбола, а затем покорила весь мир необычной красотой на подиуме. Об этом пишет РИА Новости.

Екатерина Лисина завершила профессиональную карьеру в 2014 году. Покинув команду «Динамо» (Курск), девушка отправилась покорять модельный бизнес.

Екатерина родилась в семье баскетболистов и с детства начала посещать спортивные секции в родной Пензе. Вскоре переехала в Европу с родителями и начала играть на профессиональном уровне на чемпионате Венгрии.

Талант одаренной спортсменки не остался незамеченным на родине: в 19 лет Екатерина подписала контракт с ЦСКА и завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Бразилии.

Карьера Екатерины Лисиной развивалась стремительно: за несколько лет она собрала коллекцию престижных трофеев на клубном и международном уровнях. В составе женской сборной России по баскетболу девушка стала бронзовым призером Олимпиады-2008 и чемпионом Европы.

Покинув баскетбол, Екатерина начала делать первые шаги в шоу-бизнесе и модельной индустрии. На смену тренировкам в спортзале пришли фотосессии для глянцевых журналов и съемки музыкальных клипов.

133 сантиметра

205,7 сантиметра

Более того, необычная внешность россиянки получила документальное подтверждение. Екатерина Лисина официально включена в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног () и самая высокая модель ().