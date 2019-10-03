Девушка с шестом: русская красавица, покоряющая мир легкой атлетики

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Катаре, Россию представляют всего 30 спортсменов. Среди них Алена Лутковская, которая выступает в прыжках с шестом, пишет РИА Новости.

800 метров

Алена Лутковская родилась в Иркутске 15 марта 1996 года в спортивной семье: отец — мастер спорта по прыжкам с шестом, мать — кандидат в мастера спорта в беге на

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23-летняя спортсменка попала в команду в последний момент благодаря тому, что на чемпионате России2019 выступила лучше Ольги Муллиной, также имеющей нейтральный статус и допуск до международных соревнований.

4,50 метра

Наивысшим достижением Алены Лутковской пока является победа на проходившем в США чемпионате мира среди юниоров в 2014 году с результатом

В 2014-м Алена также завоевала бронзу на первенстве России в помещении, взяв ту же высоту.

Несмотря на занятия профессиональным спортом, Алена находит время на общение с поклонниками, которых в ее аккаунте Instagram более 20 тысяч.

Алена Лутковская регулярно радует болельщиков различными фото с тренировок, не забывая показывать и неспортивную сторону своей жизни.