23:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Девушка с шестом: русская красавица, покоряющая мир легкой атлетики

Фото © Instagram. Алена Лутковская

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Катаре, Россию представляют всего 30 спортсменов. Среди них Алена Лутковская, которая выступает в прыжках с шестом, пишет РИА Новости.

Алена Лутковская родилась в Иркутске 15 марта 1996 года в спортивной семье: отец — мастер спорта по прыжкам с шестом, мать — кандидат в мастера спорта в беге на 800 метров.

23-летняя спортсменка попала в команду в последний момент благодаря тому, что на чемпионате России — 2019 выступила лучше Ольги Муллиной, также имеющей нейтральный статус и допуск до международных соревнований.

Наивысшим достижением Алены Лутковской пока является победа на проходившем в США чемпионате мира среди юниоров в 2014 году с результатом 4,50 метра.

В 2014-м Алена также завоевала бронзу на первенстве России в помещении, взяв ту же высоту.

Несмотря на занятия профессиональным спортом, Алена находит время на общение с поклонниками, которых в ее аккаунте Instagram более 20 тысяч.

Алена Лутковская регулярно радует болельщиков различными фото с тренировок, не забывая показывать и неспортивную сторону своей жизни.
Ссылка:
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Королева дзюдо. Украинская красотка, которая любого уложит на лопатки
Укол в сердце: эффектная фехтовальщица променяла Мексику на Узбекистан
Красавица из Беларуси, ради которой можно полюбить волейбол
Венгерская спортсменка претендует на звание секс-символа мирового тенниса
Великолепная француженка, которая превратила футбол в искусство
Соблазнительная боец UFC с обложек журналов сочетает красоту и мощь
Красавица и спортсменка, ради которой стоит полюбить теннис
Скелетон с ангелом: ослепительная россиянка променяла балет на спорт
Обворожительная хоккеистка, которая растопит сердца поклонников как лед
Американская красотка на газоне. Гольф еще не был настолько сексуальным
Популярные новости
Кыргызский Месси. Футболист показал красивую игру на&nbsp;чемпионате Беларуси Кыргызский Месси. Футболист показал красивую игру на чемпионате Беларуси
Кыргызстанки победили на&nbsp;турнире по&nbsp;художественной гимнастике в&nbsp;Испании Кыргызстанки победили на турнире по художественной гимнастике в Испании
Массовой дракой завершился товарищеский матч сборных Грузии и&nbsp;Казахстана Массовой дракой завершился товарищеский матч сборных Грузии и Казахстана
Кыргызстанцы победили на&nbsp;международном турнире по&nbsp;спортивным бальным танцам Кыргызстанцы победили на международном турнире по спортивным бальным танцам
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; планирует открыть новый регулярный рейс Кувейт&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Кувейт ОАО «МАМ» планирует открыть новый регулярный рейс Кувейт — Ош — Кувейт
Жители жилого массива &laquo;Маданият&raquo; получили доступ к&nbsp;природному газу Жители жилого массива «Маданият» получили доступ к природному газу
Тарифное предложение MegaHome стало еще лучше Тарифное предложение MegaHome стало еще лучше
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало более 500 книг школе-интернату для незрячих детей ОАО «МАМ» передало более 500 книг школе-интернату для незрячих детей