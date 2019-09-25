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Спорт

«Дордой» и «Нефтчи» вышли в финал Кубка Кыргызстана по футболу

Фото ФК «Дордой». Матч «Дордой» - «Алга»

«Дордой» и «Нефтчи» пробились в финал Кубка Кыргызстана по футболу.

По регламенту турнира, в полуфинале команды должны были сыграть друг против друга два матча: на своем и чужом полях. Первые матчи прошли в августе: «Дордой» в гостях одолел «Алгу» (3:2), а «Нефтчи» также в гостях был сильнее «Академии-Лидер» (2:0).

Сегодня прошли ответные поединки. «Дордой» на своем поле победил «Алгу» со счетом 4:1. У «Дордоя» голы забили Айзар Акматов (5-я минута), Магамед Узденов (38-я минута), Кайрат Жыргалбек уулу (69-я минута) и Вахыт Оразсахедов (82-я минута), у «Алги» — Эммануэль Карлос Осей (27-я минута).

«Нефтчи» дома разгромил «Академию-Лидер» — 5:1. У победителей результативные удары нанесли Эльдар Молдожунусов (13-я минута), Аброр Кыдыралиев (37-я минута, с пенальти), Умидулло Иминов (47-я минута) и Азамат Омуралиев (58-я и 65-я минута), у проигравших — Аман Талантбеков (90-я минута).

По сумме двух игр «Дордой» и «Нефтчи» заслужили право сыграть в финале. Его дату объявят позднее.
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