Кыргызстан не попал в финальную стадию чемпионата Азии по футболу

Юношеская сборная Кыргызстана (до 16 лет) не попала в финальную стадию чемпионата Азии — 2020 по футболу.

Квалификационные соревнования в группе F завершились 22 сентября в Бишкеке. В заключительном туре кыргызстанцы со счетом 0:3 проиграли иракцам. В другом матче ОАЭ одолели Ливан — 4:1.

В дебютном туре Кыргызстан победил Ливан (3:2), а затем не справился с ОАЭ (1:2). По итогам турнира ОАЭ набрали 9 очков и завоевали путевку на чемпионат Азии. Ирак (6), Кыргызстан (3) и Ливан (0) остались за бортом ЧА.