Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Участвуют восемь команд из КР и Казахстана, в том числе действующий чемпион нашей страны EREM.

2-8 сентября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Монтре (Швейцария)

Звание сильнейшей оспаривают 40 спортсменок из 16 стран. Среди них кыргызстанка Ксения Палкина.

3-6 сентября. Международные соревнования по стрельбе из лука. Бишкек, стадион «Дордой»

Турнир посвятили памяти общественного деятеля Табылды Эгембердиева. Приехали участники из Бангладеш, Судана, Таджикистана и других стран.

5 сентября. Отборочные соревнования на чемпионат мира — 2022 по футболу, второй раунд. Группа F, первый тур. Душанбе (Таджикистан)

сборная Таджикистана — сборная Кыргызстана

Это ключевой поединок отечественной команды в данном отборочном раунде. Сборная Таджикистана — один из двух ее главных соперников. Победа над ней будет весомой заявкой на выход в следующий раунд.

5-11 сентября. Международные иссык-кульские игры. Иссык-Кульская область

Соревнования проводятся ежегодно. В программе как олимпийские виды спорта (волейбол, легкая атлетика, плавание), так и неолимпийские (армрестлинг, дартс, перетягивание каната).

6-7 сентября. Кубок Азии по карате кекушинкай. Тараз (Казахстан)

Кыргызстан представляют восемь бойцов под руководством тренера Сергея Шевченко.

7-21 сентября. Чемпионат мира по боксу. Екатеринбург (Россия)

В составе сборной Кыргызстана титулованные Азат Усеналиев, Адылбек уулу Эркин и другие.

8 сентября. Международные соревнования по смешанным единоборствам. Южная Корея

Турнир проводится под эгидой престижной организации Road FC. В программе несколько профессиональных боев. В одном из них выступит именитый кикбоксер Алексей Федосеев. Это будет его дебют в ММА. О подготовке к турниру он рассказал 24.kg.

8 сентября. Чемпионат Кыргызстана по дуатлону. Чуйская область, район аэропорта «Манас, 7.30

Дуатлон — подвид триатлона, включающий бег и велогонку. В этот раз участникам надо пробежать 2,5 километра, затем проехать 20 километров и пробежать еще 5 километров.

8-12 сентября. Международные соревнования «Кубок надежды» по футболу. Каракол, центральный стадион

За победу борются женские сборные Кыргызстана, Непала, Таджикистана и Узбекистана.