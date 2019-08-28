Кыргызстанцы стали чемпионами Казахстана по велоспорту

Кыргызстанцы победили на открытом чемпионате Казахстана по шоссейным велогонкам. Об этом они сообщили 24.kg.

Соревнования среди ветеранов и любителей завершились в Талгаре. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах.

Наши спортсмены выступали на дистанциях 8, 5, 16, 36 и 45 километров. Кирилл Арефьев (возрастная группа 16-29 лет) завоевал по одной медали каждого достоинства, Александр Дядичкин (30-34 года) — золото и серебро, Вадим Козлов (45-49 лет) — золото и бронзу, Игорь Филин (50-54 года) — два золота и серебро.

Неделей ранее на международной велогонке Tour of World Class Almaty Александр Дядичкин и Игорь Филин заняли второе место, а Юлия Фернас — третье.