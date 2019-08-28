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Спорт

Кыргызстанцы стали чемпионами Казахстана по велоспорту

Фото участников соревнований. Эпизод чемпионата Казахстана по шоссейным велогонкам

Кыргызстанцы победили на открытом чемпионате Казахстана по шоссейным велогонкам. Об этом они сообщили 24.kg.

Соревнования среди ветеранов и любителей завершились в Талгаре. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах.

Наши спортсмены выступали на дистанциях 8, 5, 16, 36 и 45 километров. Кирилл Арефьев (возрастная группа 16-29 лет) завоевал по одной медали каждого достоинства, Александр Дядичкин (30-34 года) — золото и серебро, Вадим Козлов (45-49 лет) — золото и бронзу, Игорь Филин (50-54 года) — два золота и серебро.

Неделей ранее на международной велогонке Tour of World Class Almaty Александр Дядичкин и Игорь Филин заняли второе место, а Юлия Фернас — третье.
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