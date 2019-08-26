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Спорт

Семья из Кыргызстана выиграла четыре медали на Кубке мира по пауэрлифтингу

Фото семьи Евченковых. Слева направо: Александр, Екатерина, Даниил и Давид Евченковы на Кубке мира

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на Кубке мира по пауэрлифтингу (по версии WPF). Об этом они сообщили 24.kg.

Турнир прошел 24-25 августа в Москве. За победу боролись представители 10 стран, в том числе семья Евченковых из Кыргызстана. Александр, его супруга Екатерина и младший сын Даниил выступали в номинации «народный жим», старший сын Давид — в жиме лежа. Александр занял второе место, остальные в своих категориях стали чемпионами. Екатерина установила мировой рекорд — штангу весом 27,5 кг подняла 84 раза подряд.

Подробно об этой семье можно прочитать здесь.
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