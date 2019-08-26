Семья из Кыргызстана выиграла четыре медали на Кубке мира по пауэрлифтингу

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на Кубке мира по пауэрлифтингу (по версии WPF). Об этом они сообщили 24.kg.

Турнир прошел 24-25 августа в Москве. За победу боролись представители 10 стран, в том числе семья Евченковых из Кыргызстана. Александр, его супруга Екатерина и младший сын Даниил выступали в номинации «народный жим», старший сын Давид — в жиме лежа. Александр занял второе место, остальные в своих категориях стали чемпионами. Екатерина установила мировой рекорд — штангу весом 27,5 кг подняла 84 раза подряд.

Подробно об этой семье можно прочитать здесь.