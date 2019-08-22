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Спорт

Укол в сердце: эффектная фехтовальщица променяла Мексику на Узбекистан

Фото © Instagram. Мексиканская фехтовальщица, получившая гражданство Узбекистана

Эффектная фехтовальщица из Мексики Паола Плиего не побоялась больших перемен в жизни — она сменила спортивное гражданство и выступает теперь за Узбекистан. Об этом сообщило РИА Новости.

Паола Плиего — бронзовый призер Панамериканского чемпионата по фехтованию. В последние годы карьера 24-летней саблистки складывалась неудачно. Из-за допингового скандала она не смогла участвовать в летних Олимпийских играх 2016 года и пропустила несколько важных турниров в 2018 году.

Последней каплей стал коррупционный скандал в Национальном олимпийском комитете Мексики в 2019 году. После него Паола и решилась на такой серьезный шаг, как смена гражданства. «Они сделали все возможное, чтобы лишить меня шанса выступать за Мексику. Самое ужасное — это те люди, которые должны были нас защищать», — объяснила спортсменка.

Девушка родилась 27 сентября 1994 года в Мехико. Постоянно живет в небольшом городе Керетаро и тренируется в США. Как она рассказала в одном из интервью, интерес к столь необычному виду спорта у нее появился в четыре года после увиденной сцены в фильме «Ловушка для родителей».

Эффектная спортсменка уже успела выступить за свою новую страну, приняв участие в чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. К сожалению, Паола Плиего вылетела на стадии 1/64 финала, уступив бывшей соотечественнице Наталии Ботелло (14:15).

Красавица нацеливается ни много ни мало на олимпийскую лицензию, чтобы представлять Узбекистан в 2020 году на Играх в Токио.

Спортсменка любит путешествовать по миру и активно публикует в своем Instagram снимки с отдыха.
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