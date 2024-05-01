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Общество

В Оше началось возведение многоэтажного дома по программе долевого строительства

В Оше начали возведение еще одного многоэтажного дома по программе долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

По ее данным, накануне по случаю шестилетия муниципальной ипотечной компании мэрии состоялась отчетная конференция. Ее руководитель Кутманалы Абдырахман уулу рассказал о проведенной предприятием работе и планах на будущее.

В завершение мероприятия состоялась закладка капсулы по строительству многоэтажного дома в рамках проекта «Долевое строительство» по улице Турсунбаева. Он будет состоять из трех блоков и 15 этажей общим числом 408 квартир. Первый этаж является коммерческим, а цокольный отдадут под парковку.

Прилегающую территорию обеспечат гостевой парковкой, детской площадкой, благоустроят и озеленят.

Объект сдадут в эксплуатацию с внутренней отделкой и подключенным коммуникациями.

В мэрии отметили, что это четвертый проект, запущенный муниципалитетом в рамках программы долевого строительства для улучшения жилищных условий населения города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293086/
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