Чудаки парковки. Некоторые ставят авто с нарушением, лишь бы не идти пешком

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
В 12-м микрорайоне напротив садика машиной загородили тротуар.
Владелец этого автомобиля также припарковался на пути у пешеходов.
На улице Тыныстанова, между Киевской и Токтогула, машины ставят прямо на разметке пешеходного перехода.
Возле учебно-воспитательного комплекса имени Германа Гмайнера также паркуются на зебре. «Здесь всегда много детей. В
«Вторым рядом паркуются на бульваре Эркиндик, выше улицы Московской. УПСМ, примите, пожалуйста, меры!» — написал читатель.
А так паркуются на улице Токомбаева.
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