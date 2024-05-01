Чудаки парковки. Некоторые ставят авто с нарушением, лишь бы не идти пешком

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В 12-м микрорайоне напротив садика машиной загородили тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого автомобиля также припарковался на пути у пешеходов.

На улице Тыныстанова, между Киевской и Токтогула, машины ставят прямо на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Возле учебно-воспитательного комплекса имени Германа Гмайнера также паркуются на зебре. «Здесь всегда много детей. В 100 метрах есть большая стоянка парка «Адинай», где всегда пусто. Можно там оставить и пешком пройтись за минуту. Заодно можно рассказать ребенку, как переходить через дорогу по переходам», — написал очевидец.

«Вторым рядом паркуются на бульваре Эркиндик, выше улицы Московской. УПСМ, примите, пожалуйста, меры!» — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А так паркуются на улице Токомбаева.

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