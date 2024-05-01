Много ли в Кыргызстане праздников? Что думают читатели 24.kg

В Кыргызстане наступили пятидневные каникулы — с 1 по 5 мая. После будет выходным 9 мая. Многие считают, что в республике слишком много праздников.

В стране на сегодня, согласно производственному календарю Минтруда на 2024 год, насчитывается 14 праздничных нерабочих дней:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово (православное Рождество);

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

21 марта — народный праздник Нооруз;

7 апреля — День Апрельской народной революции;

1 мая — Праздник труда;

5 мая — День Конституции Кыргызской Республики;

9 мая — День Победы;

31 августа — День независимости Кыргызской Республики;

7 и 8 ноября — Дни истории и памяти предков;

мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт, определяемые по лунному календарю.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносят на следующий после праздника рабочий день.

В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней кабмин вправе переносить выходные на другие дни. Поэтому, как правило, кыргызстанцы могут получать длинные выходные на одной неделе и дополнительные рабочие — на других.

Недавно в Трудовой кодекс внесли изменения, они пока одобрены только кабинетом министров. Теперь проект должен поступить в Жогорку Кенеш, после чего на подпись президенту.

В документе предлагается установить новогодние (1-6 января) и майские (1-8 мая) каникулы, но некоторые праздничные дни сделать рабочими — 23 февраля, 7 апреля, 7-8 ноября. Кроме того, в новом Трудовом кодексе отменили норму переноса выходных.

24.kg решило узнать, что думают кыргызстанцы по этому поводу.

46 процентов, или 590 проголосовавших, считают, что в стране вполне достаточно праздников. По мнению 33 процентов, или 430 человек, их надо уменьшать, а 15 процентов, или 203 человека, наоборот, еще бы увеличили количество праздников.

Много ли в Кыргызстане праздников, по вашему мнению? Да, надо уменьшать — 33% — 430 голосов Нет, вполне достаточно — 46% — 590 голосов Еще бы добавил — 15% — 203 голоса Не задумывался — 3% — 46 голосов

Введение каникул и отмену некоторых выходных праздничных дней поддержало более половины проголосовавших.

Так, 28 процентов, или 248 читателей, считают это правильным решением, еще 15 процентов, или 137 человек, против каникул, так как это выгодно только тем, кто может позволить поехать куда-то на отдых.

Еще 5 процентов, или 51 человек, согласны с тем, что надо и другие дни сделать рабочими. Против высказались 43 процента, или 377 читателей.