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Родился 2 мая 1977 года. Глава государственной администрации — аким Чуйского района Чуйской области.

Родился 2 мая 1979 года. Руководитель аппарата Жогорку Кенеша.

Родился 2 мая 1982 года. Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Барктабас Абакиров

Родился 2 мая 1933 года в селе Торт-Кул Нарынской области.

Творчество Барктабаса Абакирова — поэта, заслуженного работника культуры, журналиста — хорошо известно в Кыргызстане. Многие годы он был главным редактором журнала «Сельское хозяйство Киргизии», областной газеты «Нарын правдасы», возглавлял издательство «Кыргызстан».

Выпустил ряд сборников стихов на кыргызском языке «На высокой земле» (1973), «Течет Нарын» (1975), «Страницы жизни» (1978), «Нарынские дни» (1985) и другие. На русском языке вышло два сборника «Волна Сон-Куля» (1981), «Арчовая колыбель» (1985). Писал и произведения для детей («Косуленок»).

Перевел на кыргызский язык произведения Михаила Лермонтова, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова, Владимира Бээкмана и других. Отдельные произведения поэта переведены и опубликованы на русском, украинском, белорусском языках.

Умер в 2006 году.

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