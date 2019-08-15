Красавица из Беларуси, ради которой можно полюбить волейбол

Нападающая Анастасия Гарелик блистает в составе сборной Беларуси. Ее можно смело назвать одной из самых эффектных волейболисток мира.

Анастасия Гарелик начала заниматься волейболом в 2001 году в городе Минске.

В активе 28-летней Анастасии три чемпионства Беларуси, победа в чемпионате Украины. В России спортсменка трижды выигрывала бронзовые медали.

Она выступала за российский клуб «Уралочка-НТМК», из которого перешла этим летом в клуб «Ленинградка».

Умница и красавица активно ведет Instagram и радует подписчиков красивыми кадрами с разных уголков мира.

Она периодически участвует в профессиональных фотосессиях.