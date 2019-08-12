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Спорт

Ошский EREM не сумел выйти в плей-офф чемпионата Азии по футзалу

Ошский EREM не сумел выйти в плей-офф клубного чемпионата Азии по футзалу. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР.

Как отмечается, 11 августа в матче заключительного тура группы A действующий чемпион Кыргызстана со счетом 0:3 уступил команде «Порт» (Таиланд).

ЧА проходит в Таиланде. В дебютном поединке EREM проиграл китайскому клубу «Шенжень Нанлинг Тиланг» (3:8), а затем одолел корейский «Сеул» (5:3). По итогам группового этапа «Порт» (9 очков) и «Шенжень Нанлинг Тиланг» (6 очков) вышли в плей-офф. EREM (3 очка) и «Сеул» (0 очков) выбыли из турнира.

EREM в третий раз участвовал в клубном чемпионате Азии. В 2017-м он тоже не попал в плей-офф, а в 2018-м вылетел в 1/4 финала.
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