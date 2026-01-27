Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана проиграла Ираку

Сборная Кыргызстана по футзалу уступила в первом матче на Кубке Азии в Индонезии. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

В поединке первого тура группового этапа 27 января кыргызстанцы играли против сборной Ирака. Итоговый счет матча 4:2 в пользу Ирака.

Сборная Кыргызстана во втором туре 29 января сыграет против Индонезии.

Напомним, в столице Индонезии Джакарте стартовал Кубок Азии по футзалу. В турнире принимают участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы. По итогам предварительного раунда две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Сборная Кыргызстана («Ак шумкары») выступает в группе A. Соперниками национальной команды стали сборная Индонезии — хозяйка турнира, а также команды Ирака и Южной Кореи.