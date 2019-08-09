Ошский EREM победил клуб из Кореи во втором туре чемпионата Азии по футзалу

Ошский EREM сегодня со счетом 5:3 победил корейский «Сеул» на клубном чемпионате Азии по футзалу. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР.

Турнир продолжается в Бангкоке (Таиланд). «Сеул» и EREM играли во втором туре в группе A. Два гола за EREM забил Максат Алимов, по одному — Азамат Мендибаев, Манас Абдрасул уулу и Юлдашбай Салимбаев.

В дебютном поединке отечественный клуб крупно проиграл китайскому «Шенжень Нанлинг Тилангу». В заключительном туре группового этапа, намеченном на 11 августа, EREM встретится с таиландским «Портом».