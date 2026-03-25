Сборные России и Кыргызстана сыграют товарищеские матчи по футзалу

Сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча против команды Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Обе игры состоятся в Бишкеке 11 и 13 апреля. В расширенный состав российской команды на предстоящий сбор вошли 18 игроков.

В декабре 2025 года россияне провели две контрольные встречи со сборной Узбекистана. В первом матче победу одержали узбекистанские спортсмены со счетом 3:2, во втором сильнее оказалась сборная РФ — 3:1.

С 2022-го российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации в Украине. Товарищеские матчи со странами Центральной Азии остаются для команды основным способом поддержания игровой практики на международном уровне.