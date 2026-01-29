Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана проиграла Индонезии

Сборная Кыргызстана по футзалу уступила во втором матче на Кубке Азии в Индонезии. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, поединок прошел 29 января в Джакарте.

Итоговый счет матча 5:3 в пользу сборной Индонезии. 31 января наша сборная сыграет с командой Южной Кореи.

Напомним, 27 января сборная Кыргызстана проиграла Ираку со счетом 4:2.

Отметим, в столице Индонезии Джакарте стартовал Кубок Азии по футзалу. В турнире принимают участие 16 сборных. По итогам предварительного раунда две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Сборная Кыргызстана («Ак шумкары») выступает в группе A. Соперниками национальной команды стали сборная Индонезии — хозяйка турнира, а также команды Ирака и Южной Кореи.