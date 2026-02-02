23:00
Спорт

Максат Алимов завершил карьеру в составе национальной сборной по футзалу

Фото из интернета. Максат Алимов

Максат Алимов завершает карьеру в составе национальной сборной по фтузалу. Об этом сообщает КФС.

По его данным, матч группового этапа Кубка Азии — 2026 против сборной Южной Кореи стал последним в карьере за сборную для Максата Алимова.

«Свой дебют за сборную он совершил в 2013 году в отборочных матчах к Кубку Азии. С тех пор его имя навсегда вписано в историю отечественного футзала.
За годы выступлений он принял участие в пяти Кубках Азии, был капитаном сборной с 2018 по 2025 годы, стал автором множества важнейших голов и настоящим лидером, вдохновлявшим команду на победы», — говорится в сообщении.

КФС поблагодарил спортсмена за вклад в развитие кыргызского футзала.
