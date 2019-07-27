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Спорт

Новый мировой рекорд установила американка, поднявшись на Килиманджаро в 89 лет

Фото © Fotolia/Photocreo Bednarek. Гора Килиманджаро. Архивное фото

Жительница США Энн Лоримор установила новый мировой рекорд, поднявшись на одну из высочайших горных вершин Килиманджаро в возрасте 89 лет. Об этом сообщило РИА Новости.

Несколько лет назад Энн Лоримор уже устанавливала рекорд, став самой пожилой женщиной, покорившей Килиманджаро. Но, после того как она узнала, что другая женщина отобрала у нее титул несколько месяцев спустя, а позже новый мировой рекорд установил мужчина, она решила вновь подняться на пик.

«Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала подниматься в гору... У меня была сильная боль в боку, и я не могла глубоко дышать. Я боялась, что если не смогу получать достаточно кислорода, я не смогу пойти», — заявила Энн Лоримор.

По ее словам, вся поездка в Африку и обратно вместе с восхождением заняла у нее девять дней.
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