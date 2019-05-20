Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Игры проводятся среди воспитанников детско-юношеских спортшкол Кыргызстана. Их посвятили Году развития регионов и цифровизации. В программе восемь видов спорта.
На корты вышли более 40 теннисисток из 22 стран. Среди них представительница Кыргызстана Ксения Палкина.
Борьба за победу идет среди юношей и девушек в одиночном и парном разрядах. Участвуют около 90 спортсменов из 16 стран.
Соревнования проходят ежегодно, собирая ведущих спортсменов Кыргызстана и ближнего зарубежья.
На турнир приехали 380 дзюдоистов из 46 стран, в том числе шесть кыргызстанцев.
Начинается второй круг национального первенства. В этом туре интригующих поединков нет — команды из верхней части турнирной таблицы встречаются с теми, кто в нижней.
Участвуют перспективные легкоатлеты из столицы и регионов. Одна из целей — просмотр кандидатов в сборную.
Организатор — Академия таэквондо Кыргызстана. Цели — выявление молодых талантов и подготовка к зарубежным состязаниям.