Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Игры проводятся среди воспитанников детско-юношеских спортшкол Кыргызстана. Их посвятили Году развития регионов и цифровизации. В программе восемь видов спорта.

На корты вышли более 40 теннисисток из 22 стран. Среди них представительница Кыргызстана Ксения Палкина.

Bishkek Open — 1 по теннису. Бишкек, клуб Olympus

Борьба за победу идет среди юношей и девушек в одиночном и парном разрядах. Участвуют около 90 спортсменов из 16 стран.

Соревнования проходят ежегодно, собирая ведущих спортсменов Кыргызстана и ближнего зарубежья.

На турнир приехали 380 дзюдоистов из 46 стран, в том числе шесть кыргызстанцев.

Начинается второй круг национального первенства. В этом туре интригующих поединков нет — команды из верхней части турнирной таблицы встречаются с теми, кто в нижней.

Участвуют перспективные легкоатлеты из столицы и регионов. Одна из целей — просмотр кандидатов в сборную.

WT. Бишкек, школа № 62, 9.00

Организатор — Академия таэквондо Кыргызстана. Цели — выявление молодых талантов и подготовка к зарубежным состязаниям.