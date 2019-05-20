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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

15-20 мая. Республиканские игры «Келечек», финальный этап. Джалал-Абад

Игры проводятся среди воспитанников детско-юношеских спортшкол Кыргызстана. Их посвятили Году развития регионов и цифровизации. В программе восемь видов спорта.

20-26 мая. Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

На корты вышли более 40 теннисисток из 22 стран. Среди них представительница Кыргызстана Ксения Палкина.

21-26 мая. Международные соревнования Bishkek Open — 1 по теннису. Бишкек, клуб Olympus

Борьба за победу идет среди юношей и девушек в одиночном и парном разрядах. Участвуют около 90 спортсменов из 16 стран.

24-26 мая. Кубок мира по конному спорту, второй этап. Бишкек, конноспортивная школа

Соревнования проходят ежегодно, собирая ведущих спортсменов Кыргызстана и ближнего зарубежья.

24-26 мая. Международные соревнования Гран-при по дзюдо. Хух-Хото (Китай)

На турнир приехали 380 дзюдоистов из 46 стран, в том числе шесть кыргызстанцев.

25-26 мая. Футбол. Кыргызская премьер-лига, восьмой тур

Начинается второй круг национального первенства. В этом туре интригующих поединков нет — команды из верхней части турнирной таблицы встречаются с теми, кто в нижней.

25-26 мая. Чемпионат Кыргызстана среди юношей и девушек по легкой атлетике. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова

Участвуют перспективные легкоатлеты из столицы и регионов. Одна из целей — просмотр кандидатов в сборную.

26 мая. Чемпионат Бишкека по таэквондо WT. Бишкек, школа № 62, 9.00

Организатор — Академия таэквондо Кыргызстана. Цели — выявление молодых талантов и подготовка к зарубежным состязаниям.
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