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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

22 апреля — 3 мая. Международные соревнования среди женщин по футболу. Дакка (Бангладеш)

Участвуют шесть сборных, составленных из игроков до 19 лет. На групповом этапе Кыргызстану противостоят Бангладеш и ОАЭ.

25 апреля — 4 мая. Чемпионат мира по тогуз-коргоолу и мангале. Анталья (Турция)

В составе сборной Кыргызстана семь спортсменов. Тогуз-коргоол и мангала — родственные друг другу интеллектуальные виды спорта.

26-29 апреля. Чемпионат Кыргызстана по ордо. Бишкек, КНУ имени Ж.Баласагына, 10.00

На турнир собрались спортсмены из столицы и регионов. Они оспаривают не только медали, но и места в национальной сборной.

29 апреля — 4 мая. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Алматы (Казахстан)

За победу борются около 50 спортсменов из 12 стран, в том числе кыргызстанец Кирилл Кистанов.

29 апреля — 5 мая. Международные соревнования среди женщин по теннису. Химки (Россия)

На корты вышли более 40 теннисисток из 15 стран. Среди них представительница Кыргызстана Ксения Палкина.

30 апреля. Международные соревнования «Крепость и дружба народов» по смешанным единоборствам. Алматы (Казахстан)

Турнир проводится организацией Alash Pride. В программе 12 поединков с участием бойцов-профессионалов из Казахстана, Бразилии, Кыргызстана, России и Узбекистана.

1 мая. Кубок АФК по футболу. Группа D, третий тур. Душанбе (Таджикистан)

«Истиклол» (Душанбе) — «Дордой» (Бишкек).

В первых двух турах «Дордой» набрал лишь одно очко. Если хочет бороться за выход из группы, в этом поединке надо побеждать.

1 мая. Марафон среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Балыкчи

Для Кыргызстана это первые такие соревнования. Одна из целей — социализация ЛОВЗ.

1 мая. Международные конные пробеги. Чолпон-Ата

Запланированы пробеги на 80 и 120 километров. Похожие состязания были на III Всемирных играх кочевников.

1-5 мая. Международные соревнования «Кубок Победы» по баскетболу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Традиционный турнир приурочен к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

4-5 мая. Первенство Кыргызстана по рукопашному бою. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Силами меряются сильнейшие молодые бойцы со всей республики. Одна из целей — формирование сборной КР.

4-5 мая. Фестиваль легкой атлетики. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова

Соревнования проводятся ежегодно, собирая сотни перспективных атлетов из разных регионов Кыргызстана.

4-5 мая. Футбол. Кыргызская премьер-лига, пятый тур

Чемпионат набирает обороты. Судя по предыдущим турам, он будет одним из самых непредсказуемых за много лет.
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