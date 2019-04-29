Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Участвуют шесть сборных, составленных из игроков до 19 лет. На групповом этапе Кыргызстану противостоят Бангладеш и ОАЭ.

В составе сборной Кыргызстана семь спортсменов. Тогуз-коргоол и мангала — родственные друг другу интеллектуальные виды спорта.

На турнир собрались спортсмены из столицы и регионов. Они оспаривают не только медали, но и места в национальной сборной.

За победу борются около 50 спортсменов из 12 стран, в том числе кыргызстанец Кирилл Кистанов.

На корты вышли более 40 теннисисток из 15 стран. Среди них представительница Кыргызстана Ксения Палкина.

Турнир проводится организацией Alash Pride. В программе 12 поединков с участием бойцов-профессионалов из Казахстана, Бразилии, Кыргызстана, России и Узбекистана.

«Истиклол» (Душанбе) — «Дордой» (Бишкек).

В первых двух турах «Дордой» набрал лишь одно очко. Если хочет бороться за выход из группы, в этом поединке надо побеждать.

Для Кыргызстана это первые такие соревнования. Одна из целей — социализация ЛОВЗ.

Запланированы пробеги на 80 и 120 километров. Похожие состязания были на III Всемирных играх кочевников.

Традиционный турнир приурочен к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Силами меряются сильнейшие молодые бойцы со всей республики. Одна из целей — формирование сборной КР.

Соревнования проводятся ежегодно, собирая сотни перспективных атлетов из разных регионов Кыргызстана.

Чемпионат набирает обороты. Судя по предыдущим турам, он будет одним из самых непредсказуемых за много лет.