Спортивный календарь с 28 января по 3 февраля

Турнир запомнился уверенным выступлением фаворитов и достойной игрой сборной Кыргызстана. Впереди решающие матчи. Расписание и сетка плей-офф — здесь.

28-30 января. Чемпионат Кыргызстана по тяжелой атлетике. Бишкек

Наши штангисты нацелились на участие в Олимпийских играх — 2020 и в этом сезоне будут активно готовиться к отборочным стартам. Нынешний чемпионат — один из этапов подготовки.

28 января — 3 февраля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

На корты вышли около 40 теннисисток из 17 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

1-3 февраля. Международные соревнования «Кубок мэра» по кулатуу эртаймаш. Токмак

Турнир проводится в шестой раз. Участвуют бойцы-любители из Кыргызстана и ближнего зарубежья.

2 февраля. Зимнее первенство по футболу, 1/2 финала. Кант

Это один из самых крупных предсезонных футбольных турниров в Кыргызстане. Участвуют клубы из Топ-лиги и нижестоящих дивизионов.

2-3 февраля. Чемпионат Кыргызстана по тайскому боксу WMF. Бишкек

Звание сильнейшего оспаривают ведущие бойцы из столицы и регионов. Главная цель — комплектование сборной для участия в предстоящем чемпионате мира.

3 февраля. Чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам, второй тур. Бишкек

Состязания состоят из десяти туров. Дебютный выиграл Михаил Белоглазов.