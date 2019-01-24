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Спорт

Лучшим боксером 2018 года WBC признал украинца Александра Усика

Фото © Владимир Астапкович/РИА Новости. Боксер Александр Усик

Украинца Александра Усика признали лучшим боксером 2018 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщило РИА Новости.

Александр Усик в 2018 году стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив сначала латвийца Майриса Бриедиса, а в финале — российского боксера Мурата Гассиева.

Украинский боксер взял верх и над британцем Тони Белью, защитив чемпионские титулы.

Ранее Александра Усика признали боксером года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Британский боксер Тайсон Фьюри победил в номинации «Возвращение года». Нокаутом года признали удар Александра Усика в бою против Тони Белью, а лучшим боем года — поединок между тяжеловесами Деонтеем Уайлдером (США) и Фьюри, в котором американец дважды отправлял британца в нокдаун и сохранил титул чемпиона мира по версии WBC.
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