Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу международного турнира по боксу World Boxing Futures Cup, который завершился в Таиланде.

Соревнования собрали спортсменов не старше 19 лет.

Наш спорстмен был заявлен в весовой категории до 80 килограммов.

В 1/4 финала Усман Капаров был увереннее Абделмажида Хуари из Алжира.

В полуфинале он уступил казахстанцу Тимуру Тайбекову.

Напомним, в августе 2025 года Усман Капаров завоевал бронзу на молодежном чемпионате Азии, который также проходил в Таиланде.