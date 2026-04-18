В городе Раззаков провели рейд по соблюдению закона о госязыке в рекламе

В городе Раззаков Баткенской области прошел рейд по проверке соблюдения норм государственного языка в рекламных и информационных вывесках. Мероприятие организовано по поручению мэра города Данияра Кенжебаева.

Проверку провела комиссия мэрии по контролю за наружной рекламой и вопросам государственного языка. В ходе рейда были обследованы торговые точки, салоны красоты и другие объекты сферы услуг.

Как сообщили в мэрии, выявлены нарушения закона о государственном языке: грамматические ошибки в текстах, устаревшие и выцветшие вывески, а также конструкции, не соответствующие архитектурным требованиям. По итогам проверки начаты работы по исправлению и демонтажу таких рекламных материалов.

Отмечается, что работа в этом направлении будет продолжена. Сотрудники Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике, а также городской комиссии мэрии намерены усилить контроль за приведением всех вывесок и информационных материалов в соответствие с требованиями законодательства.