В городе Раззаков провели рейд по соблюдению закона о госязыке в рекламе

В городе Раззаков Баткенской области прошел рейд по проверке соблюдения норм государственного языка в рекламных и информационных вывесках. Мероприятие организовано по поручению мэра города Данияра Кенжебаева.
Проверку провела комиссия мэрии по контролю за наружной рекламой и вопросам государственного языка. В ходе рейда были обследованы торговые точки, салоны красоты и другие объекты сферы услуг.
Отмечается, что работа в этом направлении будет продолжена. Сотрудники Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике, а также городской комиссии мэрии намерены усилить контроль за приведением всех вывесок и информационных материалов в соответствие с требованиями законодательства.