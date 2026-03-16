Кыргызстанка Зарина Асанова завоевала бронзу турнира по боксу в Таиланде

Спортсменка из Кыргызстана Зарина Асанова завоевала бронзовую медаль международного турнира по боксу в Таиланде. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

Турнир World Boxing Futures Cup среди спортсменов не старше 19 лет прошел 8-15 марта в городе Бангкоке.

Зарина Асанова выступала в состязаниях весовой категории до 70 килограммов, где всего заявлены пять спортсменок.

По воле жребия кыргызстанка стартовала со стадии 1/2 финала, где ее соперницей стала представительница Италии Сарра Скоррано.

По итогам первого раунда итальянка вела в счете 5:0, а на последней минуте второго раунда рефери остановил бой после нескольких нокдаунов.

Зарина Асанова проиграла, но заняла 3-е место и получила бронзовую медаль.