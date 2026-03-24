Сборная Кыргызстана по боксу выступит на чемпионате Азии в Монголии

Сборная Кыргызстана по боксу примет участие в чемпионате Азии 2026 года по версии World Boxing. Континентальное первенство пройдет в столице Монголии, городе Улан-Батор, с 28 марта по 11 апреля.
Как сообщили в Государственном агентстве по делам физической культуры и спорта, в состав национальной сборной вошли восемь боксеров:
- до 50 кг — Бекзат Эргешов;
- до 55 кг — Нурсултан Асанакунов;
- до 60 кг — Амантур Джумаев;
- до 65 кг — Мирзозид Имамназаров;
- до 70 кг — Элдар Турдубаев;
- до 75 кг — Атай Дамир;
- до 85 кг — Мухамадазиз Закиров;
- до 90 кг — Тыныстан Алыбаев.
Команду к турниру готовит тренерский штаб: главный тренер — Данияр Тологон уулу и старший тренер — Улан Сагынбаев.