Сборная Кыргызстана по боксу выступит на чемпионате Азии в Монголии

Сборная Кыргызстана по боксу примет участие в чемпионате Азии 2026 года по версии World Boxing. Континентальное первенство пройдет в столице Монголии, городе Улан-Батор, с 28 марта по 11 апреля.

Как сообщили в Государственном агентстве по делам физической культуры и спорта, в состав национальной сборной вошли восемь боксеров:

до 50 кг — Бекзат Эргешов;

до 55 кг — Нурсултан Асанакунов;

до 60 кг — Амантур Джумаев;

до 65 кг — Мирзозид Имамназаров;

до 70 кг — Элдар Турдубаев;

до 75 кг — Атай Дамир;

до 85 кг — Мухамадазиз Закиров;

до 90 кг — Тыныстан Алыбаев.

Команду к турниру готовит тренерский штаб: главный тренер — Данияр Тологон уулу и старший тренер — Улан Сагынбаев.