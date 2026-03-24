14:04
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Спорт

Сборная Кыргызстана по боксу выступит на чемпионате Азии в Монголии

Сборная Кыргызстана по боксу примет участие в чемпионате Азии 2026 года по версии World Boxing. Континентальное первенство пройдет в столице Монголии, городе Улан-Батор, с 28 марта по 11 апреля.

Как сообщили в Государственном агентстве по делам физической культуры и спорта, в состав национальной сборной вошли восемь боксеров:

  • до 50 кг — Бекзат Эргешов;
  • до 55 кг — Нурсултан Асанакунов;
  • до 60 кг — Амантур Джумаев;
  • до 65 кг — Мирзозид Имамназаров;
  • до 70 кг — Элдар Турдубаев;
  • до 75 кг — Атай Дамир;
  • до 85 кг — Мухамадазиз Закиров;
  • до 90 кг — Тыныстан Алыбаев.

Команду к турниру готовит тренерский штаб: главный тренер — Данияр Тологон уулу и старший тренер — Улан Сагынбаев.
Ссылка: https://24.kg/sport/367228/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу международного турнира по боксу
Кыргызстанка Зарина Асанова завоевала бронзу турнира по боксу в Таиланде
Молодежный Кубок мира по боксу. Еще один кыргызстанец занял третье место
Мухаммадали Каныбеков завоевал бронзу молодежного Кубка мира по боксу
Кыргызстанец Нурбек Валижонов стал чемпионом Азии по боксу среди профессионалов
Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза завоевал серебро
Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Ихтияр Нишонов завоевал бронзу
Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза вышел в финал
Чемпионат мира по боксу. Два кыргызстанца вышли в полуфинал
Начало чемпионата мира по боксу в ОАЭ перенесли на один день
Популярные новости
Игрока &laquo;Зенита&raquo; Сердара Азмуна исключили из&nbsp;сборной Ирана и&nbsp;назвали предателем Игрока «Зенита» Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана и назвали предателем
Кубок Нооруза&nbsp;&mdash; 2026: в&nbsp;финале по&nbsp;кок-бору сойдутся &laquo;Намыс&raquo; и&nbsp;&laquo;Ынтымак&raquo; Кубок Нооруза — 2026: в финале по кок-бору сойдутся «Намыс» и «Ынтымак»
Экс-футболист &laquo;Манчестер Сити&raquo; будет играть за&nbsp;кыргызстанскую команду Экс-футболист «Манчестер Сити» будет играть за кыргызстанскую команду
Где пройдут VII Игры кочевников, станет известно в&nbsp;ближайшие месяцы Где пройдут VII Игры кочевников, станет известно в ближайшие месяцы
Бизнес
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
24 марта, вторник
13:59
Закупки, земля, услуги: мэрия Бишкека усиливает антикоррупционный контроль Закупки, земля, услуги: мэрия Бишкека усиливает антикор...
13:56
От больницы до лицея «Акылман»: глава кабмина проверил стройки в Таласе
13:49
Тазиковый ренессанс: в Бишкеке снова «креативят» с мусорками
13:47
Территорию бывшего кладбища в городе Ош превращают в зеленую зону
13:41
ОшГУ запускает производство первых в Кыргызстане БАДов из артишока