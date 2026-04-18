Общество

В Бишкеке изменятся маршруты еще пяти автобусов. Временная схема

В столице начинаются работы по реабилитации дорожного покрытия на улице Льва Толстого. По информации мэрии Бишкека, ремонт будет проводиться в два этапа, что повлечет за собой ограничение движения транспорта.

На первом этапе, который начинается сегодня, 18 апреля, закрыт участок от улицы Термечикова до улицы Кривоносова. В последующем работы переместятся на отрезок между улицами Кривоносова и Фрунзе.

В связи с этим временно изменены схемы движения пяти маршрутов: № № 23, 62, 80, 227 и 8(Т).

В Бишкеке из-за ремонта проспекта Жибек Жолу изменены схемы четырех автобусов

Муниципалитет призывает горожан заранее планировать свои поездки и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее также были изменены схемы движения автобусов № № 13, 35, 45 и 23. Это связано с ремонтом на проспекте Жибек Жолу (участок от бульвара Молодой Гвардии до улицы Акиева), где ведутся работы по установке канализационного коллектора.
